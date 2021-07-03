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В Чечне ввели масочный режим в общественном транспорте
В Чечне ввели масочный режим в общественном транспорте - РИА Новости, 03.07.2021
В Чечне ввели масочный режим в общественном транспорте
Пассажиры и водители общественного транспорта в Чечне с воскресенья будут обязаны носить защитные маски, сообщили в Министерстве транспорта и связи республики. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:58
2021-07-03T17:58
2021-07-03T21:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Пассажиры и водители общественного транспорта в Чечне с воскресенья будут обязаны носить защитные маски, сообщили в Министерстве транспорта и связи республики. В сообщении подчеркивается, что "случаи вспышек коронавирусной инфекции стремительно растут и для противодействия ее распространению <...> вводятся дополнительные меры".Так, в республике установили ограничения на посещение религиозных учреждений. "Региональный штаб принял решение ввести ограничения на территории мечетей и храмов, прихожанам необходимо соблюдать масочный режим, а также заполняемость не должна превышать 50%", — заявила руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева. Прихожане должны иметь при себе документ от вакцинации.Чечня отменила масочный режим первой среди российских регионов в середине февраля.По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрировали 12 957 случаев COVID-19, в том числе 55 новых случаев за минувшие сутки, 12 390 человек выздоровели, 164 — скончались.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Чечне ввели масочный режим в общественном транспорте
17:58 03.07.2021 (обновлено: 21:34 03.07.2021)
В Чечне ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте
ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Пассажиры и водители общественного транспорта в Чечне с воскресенья будут обязаны носить защитные маски, сообщили в Министерстве транспорта и связи республики.
"С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт", — добавили в ведомстве.
В сообщении подчеркивается, что "случаи вспышек коронавирусной инфекции стремительно растут и для противодействия ее распространению <...> вводятся дополнительные меры".
Так, в республике установили ограничения на посещение религиозных учреждений.
"Региональный штаб принял решение ввести ограничения на территории мечетей и храмов, прихожанам необходимо соблюдать масочный режим, а также заполняемость не должна превышать 50%", — заявила руководитель Роспотребнадзора
по Чечне Рита Термулаева.
Прихожане должны иметь при себе документ от вакцинации.
Чечня отменила масочный режим первой среди российских регионов в середине февраля.
По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрировали 12 957 случаев COVID-19, в том числе 55 новых случаев за минувшие сутки, 12 390 человек выздоровели, 164 — скончались.