https://ria.ru/20210703/chechnya-1739755412.html

В Чечне ввели масочный режим в общественном транспорте

В Чечне ввели масочный режим в общественном транспорте - РИА Новости, 03.07.2021

В Чечне ввели масочный режим в общественном транспорте

Пассажиры и водители общественного транспорта в Чечне с воскресенья будут обязаны носить защитные маски, сообщили в Министерстве транспорта и связи республики. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T17:58

2021-07-03T17:58

2021-07-03T21:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Пассажиры и водители общественного транспорта в Чечне с воскресенья будут обязаны носить защитные маски, сообщили в Министерстве транспорта и связи республики. В сообщении подчеркивается, что "случаи вспышек коронавирусной инфекции стремительно растут и для противодействия ее распространению <...> вводятся дополнительные меры".Так, в республике установили ограничения на посещение религиозных учреждений. "Региональный штаб принял решение ввести ограничения на территории мечетей и храмов, прихожанам необходимо соблюдать масочный режим, а также заполняемость не должна превышать 50%", — заявила руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева. Прихожане должны иметь при себе документ от вакцинации.Чечня отменила масочный режим первой среди российских регионов в середине февраля.По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрировали 12 957 случаев COVID-19, в том числе 55 новых случаев за минувшие сутки, 12 390 человек выздоровели, 164 — скончались.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)