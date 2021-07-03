Иранская АЭС "Бушер" возобновила работу после устранения неисправности
09:53 03.07.2021 (обновлено: 10:32 03.07.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Иранская АЭС "Бушер" возобновила работу после устранения технической неисправности
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. АЭС "Бушер" в Иране возобновила свою работу спустя две недели после отключения, сообщает государственный телеканал Press TV со ссылкой на представителя электроэнергетической отрасли.
На электростанции 20 июня произошло аварийное отключение электричества, причиной которого стала техническая неисправность. Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что АЭС "Бушер" не подвергалась нападению, работу станции приостановили из-за технической неисправности. Хатибзаде подтвердил, что станция не будет работать в течение нескольких дней до полного устранения неисправности. На прошлой неделе руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи заявлял, что АЭС будет подключена к электросетям в ближайшие два-три дня.
"Работа атомной электростанции была остановлена на несколько дней после обнаружения технической неисправности. Сейчас она была устранена, и АСЭ вернулась к работе", - заявил представитель электроэнергетической отрасли Ирана Мустафа Раджаби Машхади.
Он добавил, что с возобновлением работы АЭС в электросети Ирана будет поступать 1000 мегават электричества.
Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.