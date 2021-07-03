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В Бурятии обязали закрыть федеральные торговые сети на время локдауна
В Бурятии обязали закрыть федеральные торговые сети на время локдауна - РИА Новости, 03.07.2021
В Бурятии обязали закрыть федеральные торговые сети на время локдауна
Закрытие федеральных непродуктовых торговых сетей на время локдауна в Бурятии стало обязательным, решение согласовано с оперштабом России по борьбе с... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T10:00
2021-07-03T12:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Закрытие федеральных непродуктовых торговых сетей на время локдауна в Бурятии стало обязательным, решение согласовано с оперштабом России по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства республики.Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд. Непривитому населению разрешен выход из дома только в экстренных случаях, для прогулок, занятий спортом при соблюдении дистанцирования или поездок на работу."Оперштаб России по борьбе с коронавирусом согласовал закрытие в Бурятии федеральных сетей до 11 июля. &lt;…&gt; Отметим, что после обращения правительства Бурятии большинство федеральных торговых сетей приняли самостоятельное решение о приостановлении работы с 27 июня, начала действия ограничительных мер в республике. Сейчас это требование имеет обязательный характер для всех торговых сетей непродуктового сектора", — говорится в сообщении.В правительстве региона уточнили, что вопрос был рассмотрен в пятницу на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством зампреда правительства Татьяны Голиковой. Предложение местных властей было поддержано Минэкономразвития, Минфином, Роспотребнадзором.По данным регионального управления Роспотребнадзора, с момента начала пандемии в регионе зафиксировано 45 566 случаев заболевания COVID-19, в том числе за сутки 334 случая.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739561891.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В Бурятии обязали закрыть федеральные торговые сети на время локдауна
10:00 03.07.2021 (обновлено: 12:27 03.07.2021)
 
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Памятник Антону Павловичу Чехову в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев
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В Бурятии федеральные непродуктовые торговые сети обязали закрыться на время локдауна

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КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Закрытие федеральных непродуктовых торговых сетей на время локдауна в Бурятии стало обязательным, решение согласовано с оперштабом России по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства республики.
Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд. Непривитому населению разрешен выход из дома только в экстренных случаях, для прогулок, занятий спортом при соблюдении дистанцирования или поездок на работу.
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"Оперштаб России по борьбе с коронавирусом согласовал закрытие в Бурятии федеральных сетей до 11 июля. <…> Отметим, что после обращения правительства Бурятии большинство федеральных торговых сетей приняли самостоятельное решение о приостановлении работы с 27 июня, начала действия ограничительных мер в республике. Сейчас это требование имеет обязательный характер для всех торговых сетей непродуктового сектора", — говорится в сообщении.
В правительстве региона уточнили, что вопрос был рассмотрен в пятницу на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством зампреда правительства Татьяны Голиковой. Предложение местных властей было поддержано Минэкономразвития, Минфином, Роспотребнадзором.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с момента начала пандемии в регионе зафиксировано 45 566 случаев заболевания COVID-19, в том числе за сутки 334 случая.
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