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Когда нет кофе: названы продукты с бодрящим эффектом
Когда нет кофе: названы продукты с бодрящим эффектом - РИА Новости, 03.07.2021
Когда нет кофе: названы продукты с бодрящим эффектом
Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют. Что и когда лучше есть и пить, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T02:15
2021-07-03T09:25
анна белоусова
кофе
россия
здоровье
еда
питание
общество
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют. Что и когда лучше есть и пить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.Обычно для того, чтобы взбодриться, мы прибегаем к помощи кофе. Но есть и другие варианты, отметила диетолог.Если в качестве тонизирующего средства хочется использовать яблоки, нужно выбирать только кислые сорта, посоветовала диетолог и добавила, что груши и сливы для этой цели вообще не подходят, так как они, наоборот, успокаивают.По ее словам, стимулировать нервную систему можно также с помощью овощей, таких, например, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства.Также успокаивающие свойства приобретают после обработки нейтральные обычно кабачки и тыквы. А вот картофель и помидоры всегда практически нейтральны, добавила она.Что касается рыбы и мяса, то они могут и возбуждать, и успокаивать. Если готовить их с большим количеством острых специй и соли, они будут оказывать стимулирующее действие, а чем диетичней будут блюда из этих продуктов, тем больше они будут "выравнивать" нервную систему.Снимают напряжение и успокаивают также многие сладости. Причем, чем "это больше похоже на пышку, кекс или пирожное, тем более умиротворяющим действием это обладает", сказала Белоусова. Аналогичные свойства есть у теплого молока, кефира или теплого йогурта, они могут даже способствовать засыпанию, добавила она.Неожиданное действие может оказывать горячий шоколад, рассказала диетолог."Более-менее стимулирующим действием обладает горячий шоколад, но в правильной пропорции — его пьют кофейными чашечками, а не кружками. Большая кружка будет иметь подавляющее, "пришибающее" действие", — уточнила Белоусова.
https://ria.ru/20210628/kofe-1738833477.html
https://rsport.ria.ru/20210616/pot-1737119343.html
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анна белоусова, кофе, россия, здоровье, еда, питание, общество

Когда нет кофе: названы продукты с бодрящим эффектом

02:15 03.07.2021 (обновлено: 09:25 03.07.2021)
 
CC BY 2.0 / Mira Pangkey / Горячий шоколад
Горячий шоколад - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
CC BY 2.0 / Mira Pangkey /
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют. Что и когда лучше есть и пить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.
Обычно для того, чтобы взбодриться, мы прибегаем к помощи кофе. Но есть и другие варианты, отметила диетолог.

"Любой цитрусовый сок — грейпфрутовый, мандариновый, апельсиновый, как и сами цитрусовые, обладает бодрящим действием. В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина", — сказала Белоусова.

Если в качестве тонизирующего средства хочется использовать яблоки, нужно выбирать только кислые сорта, посоветовала диетолог и добавила, что груши и сливы для этой цели вообще не подходят, так как они, наоборот, успокаивают.
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По ее словам, стимулировать нервную систему можно также с помощью овощей, таких, например, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства.

"Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим", — пояснила Белоусова.

Также успокаивающие свойства приобретают после обработки нейтральные обычно кабачки и тыквы. А вот картофель и помидоры всегда практически нейтральны, добавила она.
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Что касается рыбы и мяса, то они могут и возбуждать, и успокаивать. Если готовить их с большим количеством острых специй и соли, они будут оказывать стимулирующее действие, а чем диетичней будут блюда из этих продуктов, тем больше они будут "выравнивать" нервную систему.
Снимают напряжение и успокаивают также многие сладости. Причем, чем "это больше похоже на пышку, кекс или пирожное, тем более умиротворяющим действием это обладает", сказала Белоусова. Аналогичные свойства есть у теплого молока, кефира или теплого йогурта, они могут даже способствовать засыпанию, добавила она.
Неожиданное действие может оказывать горячий шоколад, рассказала диетолог.
"Более-менее стимулирующим действием обладает горячий шоколад, но в правильной пропорции — его пьют кофейными чашечками, а не кружками. Большая кружка будет иметь подавляющее, "пришибающее" действие", — уточнила Белоусова.
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