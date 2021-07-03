https://ria.ru/20210703/bodrit-1739693043.html

Когда нет кофе: названы продукты с бодрящим эффектом

Когда нет кофе: названы продукты с бодрящим эффектом - РИА Новости, 03.07.2021

Когда нет кофе: названы продукты с бодрящим эффектом

Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют. Что и когда лучше есть и пить, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T02:15

2021-07-03T02:15

2021-07-03T09:25

анна белоусова

кофе

россия

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют. Что и когда лучше есть и пить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.Обычно для того, чтобы взбодриться, мы прибегаем к помощи кофе. Но есть и другие варианты, отметила диетолог.Если в качестве тонизирующего средства хочется использовать яблоки, нужно выбирать только кислые сорта, посоветовала диетолог и добавила, что груши и сливы для этой цели вообще не подходят, так как они, наоборот, успокаивают.По ее словам, стимулировать нервную систему можно также с помощью овощей, таких, например, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства.Также успокаивающие свойства приобретают после обработки нейтральные обычно кабачки и тыквы. А вот картофель и помидоры всегда практически нейтральны, добавила она.Что касается рыбы и мяса, то они могут и возбуждать, и успокаивать. Если готовить их с большим количеством острых специй и соли, они будут оказывать стимулирующее действие, а чем диетичней будут блюда из этих продуктов, тем больше они будут "выравнивать" нервную систему.Снимают напряжение и успокаивают также многие сладости. Причем, чем "это больше похоже на пышку, кекс или пирожное, тем более умиротворяющим действием это обладает", сказала Белоусова. Аналогичные свойства есть у теплого молока, кефира или теплого йогурта, они могут даже способствовать засыпанию, добавила она.Неожиданное действие может оказывать горячий шоколад, рассказала диетолог."Более-менее стимулирующим действием обладает горячий шоколад, но в правильной пропорции — его пьют кофейными чашечками, а не кружками. Большая кружка будет иметь подавляющее, "пришибающее" действие", — уточнила Белоусова.

https://ria.ru/20210628/kofe-1738833477.html

https://rsport.ria.ru/20210616/pot-1737119343.html

https://rsport.ria.ru/20210628/yaichnitsa-1738930267.html

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анна белоусова, кофе, россия, здоровье, еда, питание, общество