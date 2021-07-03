https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

В столичной ГАИ рассказали, как борются с блогерами-нарушителями

В столичной ГАИ рассказали, как борются с блогерами-нарушителями - РИА Новости, 03.07.2021

В столичной ГАИ рассказали, как борются с блогерами-нарушителями

В Москве ГИБДД ежедневно ловит "блогеров-нарушителей", в том числе и тех, которые, подобно блогеру Эдварду Билу, ездят на "автомобилях-призраках", снятых с... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T19:37

2021-07-03T19:37

2021-07-03T19:37

эдвард бил (блогер)

садовое кольцо (москва)

александр быков

россия

госдума рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве ГИБДД ежедневно ловит "блогеров-нарушителей", в том числе и тех, которые, подобно блогеру Эдварду Билу, ездят на "автомобилях-призраках", снятых с регистрационного учета и на которые не приходят штрафы за нарушение ПДД, рассказал глава столичного управления ГИБДД РФ Александр Быков."На сегодняшний день все эти автомобили нам известны и понятны, мы их отрабатываем каждый день. ... После их задержания автомобили перемещаются на специальные охраняемые стоянки, а в отношении правонарушителей составляется то необходимое количество материалов, сколько нарушений они допустили", - сказал Быков в эфире "России 24".Он уточнил, что ГИБДД также следит и за публикациями в СМИ, в том числе в интернете, ежедневно задерживаются "так называемые правонарушители-блогеры", которые "пытаются пиариться на своих правонарушениях"."То, что блогеры пытаются показать как некую свою удаль, можно так сказать, нами пресекается на корню", - подчеркнул глава столичного управления ГИБДД.Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер Эдвард Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.

https://ria.ru/20210703/narusheniya-1739760954.html

https://ria.ru/20210703/gai-1737697628.html

садовое кольцо (москва)

россия

москва

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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), александр быков, россия, госдума рф, москва, происшествия