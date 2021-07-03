https://ria.ru/20210703/benzin-1739710499.html

В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году

В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году - РИА Новости, 03.07.2021

В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году

Средняя цена бензина в мире в 2020 году составляла 0,81 доллара за литр – это на 11% дешевле, чем в 2019 году, посчитали аналитики Международного... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T07:12

2021-07-03T07:12

2021-07-03T07:55

россия

международное энергетическое агентство

москва

бензин

экономика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Средняя цена бензина в мире в 2020 году составляла 0,81 доллара за литр – это на 11% дешевле, чем в 2019 году, посчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).Как объясняют авторы исследования, снижение вызвано в первую очередь падением цен на нефть в первой половине 2020 года из-за пандемии COVID-19.Лидеры по дешевизне и дороговизне с 2019 года не изменились. Самый дорогой бензин снова продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешевый - по-прежнему в Иране, он стоил всего 0,32 доллара за литр.В целом цена на бензин коррелирует с ценой на нефть, однако затраты на переработку, транспортировку, маркетинг, а также налоги делают бензин значительно дороже нефти, добавляют аналитики. При этом в некоторых странах такой корреляции нет из-за жесткого регулирования цен на топливо.Среди стран с низкой ценой, кроме Ирана, можно выделить также Алжир - 0,35 доллара, Нигерию и Малайзию - 0,4 доллара, Саудовскую Аравию и несколько стран постсоветского пространства: Казахстан, Узбекистан, Киргизию (везде по 0,42 доллара за литр), Туркмению - 0,43 и Индонезию - 0,46.Цена бензина в России в прошлом году была ниже средней - 0,64 доллара, в то время как в 2019 году он стоил 0,7 доллара. Для сравнения - в США литр бензина в 2020 году обходился в 0,68 доллара, в Белоруссии – в 0,72 доллара, а на Украине – в 0,89.Самый дорогой бензин продавался в странах Западной и Северной Европы: 1,48 доллара стоил литр в Германии, 1,56 - в Норвегии, 1,63 - в Италии и 1,71 - в Финляндии.

https://ria.ru/20210701/ekonomiya-1739333659.html

https://ria.ru/20210627/vzryv-1738772261.html

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россия, международное энергетическое агентство, москва, бензин, экономика