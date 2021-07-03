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Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной - РИА Новости, 03.07.2021
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
Охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:07
2021-07-03T13:07
2021-07-03T13:07
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия".По его словам, "с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе".Официальный представитель погранкомитета добавил, что "оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь". "В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - добавил он.Бычковский подчеркнул, что "в белорусской пограничной службе имеется достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе".
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александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире
МИНСК, 3 июл - РИА Новости.
Охрана государственной границы Белоруссии
с Украиной
идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу
с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия".
"Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля", - сказал Бычковский.
По его словам, "с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе".
Официальный представитель погранкомитета добавил, что "оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь". "В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - добавил он.
Бычковский подчеркнул, что "в белорусской пограничной службе имеется достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе".