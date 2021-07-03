Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/belorussiya-1739733014.html
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной - РИА Новости, 03.07.2021
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
Охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:07
2021-07-03T13:07
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149077/64/1490776437_0:115:3006:1806_1920x0_80_0_0_96a29364d56a3a5382092ee829a2989a.jpg
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия".По его словам, "с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе".Официальный представитель погранкомитета добавил, что "оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь". "В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - добавил он.Бычковский подчеркнул, что "в белорусской пограничной службе имеется достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе".
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739393732.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149077/64/1490776437_188:0:2819:1973_1920x0_80_0_0_fbd625e8aeaf92eef2782348ada55983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

13:07 03.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе
Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия".
"Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля", - сказал Бычковский.
По его словам, "с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе".
Официальный представитель погранкомитета добавил, что "оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь". "В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - добавил он.
Бычковский подчеркнул, что "в белорусской пограничной службе имеется достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 июля, 13:11
Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
16:11Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
16:10Мясников предупредил о неожиданных последствиях укуса клеща
16:05Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
15:52Додон обвинил Санду в антироссийской политике
15:38В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
15:38Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту
15:36В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
15:32Компания из Москвы участвует в конкурсе на строительство метро в Израиле
15:28"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
15:12Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать
15:10Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
15:03Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
15:01Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
14:51Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
14:38Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
14:36Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
14:33Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
14:16РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
14:14Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Лента новостейМолния