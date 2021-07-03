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Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну

Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну - РИА Новости, 03.07.2021

Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну

Ракетный катер Черноморского флота "Ивановец" направился на помощь украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие в Черном море, сообщил Национальный... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T07:22

2021-07-03T07:22

2021-07-03T10:41

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ракетный катер Черноморского флота "Ивановец" направился на помощь украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие в Черном море, сообщил Национальный центр управления обороной России.Судно ОД-2592 (порт приписки Очаков) подало сигнал бедствия в 01:27. На борту находятся четыре человека. Капитан сообщил, что у них отказал двигатель, судно обесточено и находится в дрейфе. Он также попросил проинформировать об этом представителей его страны. "Ивановец" принял сигнал бедствия на международном канале связи. О ситуации доложили в Национальный центр управления обороной, который связался с украинскими властями. Помимо "Ивановца", в районе аварии находится российский пограничный корабль "Безупречный".

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, украина, происшествия, в мире