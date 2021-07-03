Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/aviaudar-1739776714.html
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 03.07.2021
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T23:13
2021-07-03T23:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150691/68/1506916834_0:81:2501:1487_1920x0_80_0_0_b366984faa5abeb17a67754011ed28e0.jpg
ГАЗА, 3 июл - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Цели располагались в северной и центральной частях сектора Газа.Израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники в военных кругах, что авиаудары стали ответом на запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа в сторону израильских городов."Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по цеху по производству оружия и по ракетной установке, принадлежащим организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на запуск в сторону израильской территории аэростатов с зажигательными устройствами", - сообщили в армейской пресс-службе.
https://ria.ru/20210618/udar-1737499937.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150691/68/1506916834_205:0:2294:1567_1920x0_80_0_0_2a858eae4f254992b55f0abf65715038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа
23:13 03.07.2021 (обновлено: 23:32 03.07.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© AP Photo / Ariel Schalit

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по сектору Газа

Читать ria.ru в
ГАЗА, 3 июл - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Цели располагались в северной и центральной частях сектора Газа.
Израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники в военных кругах, что авиаудары стали ответом на запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа в сторону израильских городов.
"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по цеху по производству оружия и по ракетной установке, принадлежащим организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на запуск в сторону израильской территории аэростатов с зажигательными устройствами", - сообщили в армейской пресс-службе.
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 00:47
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
01:25Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Лента новостейМолния