https://ria.ru/20210703/aviaudar-1739776714.html
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 03.07.2021
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T23:13
2021-07-03T23:13
2021-07-03T23:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ГАЗА, 3 июл - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Цели располагались в северной и центральной частях сектора Газа.Израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники в военных кругах, что авиаудары стали ответом на запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа в сторону израильских городов."Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по цеху по производству оружия и по ракетной установке, принадлежащим организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на запуск в сторону израильской территории аэростатов с зажигательными устройствами", - сообщили в армейской пресс-службе.
https://ria.ru/20210618/udar-1737499937.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире
Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа
23:13 03.07.2021 (обновлено: 23:32 03.07.2021)
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по сектору Газа