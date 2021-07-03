https://ria.ru/20210703/assanzh-1739768341.html

Сторонники Ассанжа назвали апелляцию США на отказ в экстрадиции фикцией

Сторонники Ассанжа назвали апелляцию США на отказ в экстрадиции фикцией - РИА Новости, 03.07.2021

Сторонники Ассанжа назвали апелляцию США на отказ в экстрадиции фикцией

Попытки администрации президента США Джо Байдена обжаловать решение британского суда, запрещающее экстрадицию в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа,... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T21:28

2021-07-03T21:28

2021-07-03T21:28

обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции

эдвард сноуден

wikileaks

джулиан ассанж

джо байден

эквадор

сша

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576886303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14d393dc963143a8fbd9a68cc61af732.jpg

ГЕНУЯ, 3 июл - РИА Новости. Попытки администрации президента США Джо Байдена обжаловать решение британского суда, запрещающее экстрадицию в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, является "фикцией" и не имеет законного основания, заявила РИА Новости основатель французской неправительственной организации WikiJustice for Assange Вероника Пидансе-Барьер.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. В освобождении под залог Ассанжу было отказано. Он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.Согласно заявлению правозащитницы, Белый дом должен был подать апелляцию до 15 января, однако администрация президента Байдена начала свою работу только 20 января, после его инаугурации."Поэтому запрос администрации Байдена на апелляцию может быть только фиктивной и незаконной судебной постановкой", - заявила Пидансе-Барьер.Правозащитница также прокомментировала слова экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который вскоре после кончины основателя компании McAfee Джона Макафи, заявил, что Ассанж может стать следующим.Ранее газета País сообщила со ссылкой на источники в полиции, что Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании."Так как юридически Джулиан Ассанж не отбывает наказание, то априори у него нет причин на самоубийство. Если он умрет или будет объявлено о его смерти, то это будет означать, что его убили", - сказала собеседница агентству.Ассанж находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождении под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210703/assanzh-1739447946.html

https://ria.ru/20210626/assanzh-1738751334.html

https://ria.ru/20210203/napominanie-1595846119.html

эквадор

сша

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции, эдвард сноуден, wikileaks, джулиан ассанж, джо байден, эквадор, сша, испания, в мире