https://ria.ru/20210703/antonov-1739772891.html

Посол России запросил встречи с руководством силовых структур США

Посол России запросил встречи с руководством силовых структур США - РИА Новости, 03.07.2021

Посол России запросил встречи с руководством силовых структур США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запросил встречи с руководством ФБР и ЦРУ, минобороны США, чтобы "глядя в глаза" поговорить о существующих... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T22:17

2021-07-03T22:17

2021-07-03T22:17

россия

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

анатолий антонов

сша

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запросил встречи с руководством ФБР и ЦРУ, минобороны США, чтобы "глядя в глаза" поговорить о существующих проблемах."Очень рассчитываю, что у меня еще будет возможность в силовых структурах США встретиться. Не скрою, я запросился к директору ФБР на встречу, к директору ЦРУ, министру обороны",- сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Хотелось бы глядя в глаза поговорить о тех проблемах, которые существуют между Россией и США, а самое главное - что мы должны сделать, чтобы смягчить вот эту очень жесткую риторику и давление в сторону России", - отметил Антонов.

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

россия

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россия, фбр, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, анатолий антонов, сша, в мире