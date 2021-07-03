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Посол России запросил встречи с руководством силовых структур США
Посол России запросил встречи с руководством силовых структур США - РИА Новости, 03.07.2021
Посол России запросил встречи с руководством силовых структур США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запросил встречи с руководством ФБР и ЦРУ, минобороны США, чтобы "глядя в глаза" поговорить о существующих... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T22:17
2021-07-03T22:17
россия
фбр
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
анатолий антонов
сша
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запросил встречи с руководством ФБР и ЦРУ, минобороны США, чтобы "глядя в глаза" поговорить о существующих проблемах."Очень рассчитываю, что у меня еще будет возможность в силовых структурах США встретиться. Не скрою, я запросился к директору ФБР на встречу, к директору ЦРУ, министру обороны",- сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Хотелось бы глядя в глаза поговорить о тех проблемах, которые существуют между Россией и США, а самое главное - что мы должны сделать, чтобы смягчить вот эту очень жесткую риторику и давление в сторону России", - отметил Антонов.
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россия, фбр, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, анатолий антонов, сша, в мире
Посол России запросил встречи с руководством силовых структур США
22:17 03.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол России Антонов запросил встречи с руководством силовых структур США

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запросил встречи с руководством ФБР и ЦРУ, минобороны США, чтобы "глядя в глаза" поговорить о существующих проблемах.
"Очень рассчитываю, что у меня еще будет возможность в силовых структурах США встретиться. Не скрою, я запросился к директору ФБР на встречу, к директору ЦРУ, министру обороны",- сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
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"Хотелось бы глядя в глаза поговорить о тех проблемах, которые существуют между Россией и США, а самое главное - что мы должны сделать, чтобы смягчить вот эту очень жесткую риторику и давление в сторону России", - отметил Антонов.
 
РоссияФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШААнатолий АнтоновСШАВ мире
 
 
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