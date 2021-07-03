Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210703/anapa-1739749666.html
В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток
В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток - РИА Новости, 03.07.2021
В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток
В Анапе закрылась гостиница, где произошел скандал между хозяйкой и клиентками, следует из заявления исполняющего обязанности министра курортов и туризма... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:02
2021-07-03T17:12
туризм
россия
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
анапа
краснодарский край
соцсети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152544/40/1525444077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdf44a78e224c87e6582ae54cffb93b5.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Анапе закрылась гостиница, где произошел скандал между хозяйкой и клиентками, следует из заявления исполняющего обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Марии Золотухиной, опубликованного в Telegram-канале "Подъем"."Вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта", — сказала она.Некоторые СМИ обратили внимание на страницу в Instagram, которая, как предполагается, принадлежит владелице отеля. Там появились публикации, в которых сообщается, что "гостиницы больше нет". Кроме того, женщина просит у подписчиков совета, так как теперь "сидит безработная, денег нет, даже уборщицей не берут".Хозяйка гостиницы оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях появилось видео, на котором она нецензурно объясняет клиенткам, что, если их что-то не устраивает, жаловаться бесполезно, потому что она "всем платит". Позже женщина объяснила свое поведение негативным отношением к сексуальным меньшинствам, к которым, по ее словам, принадлежат гости.После этого полиция Анапы распространила видеозапись, на которой женщина извиняется и заявляет, что у гостиницы нет никаких коррупционных связей с местными чиновниками и силовиками.На ситуацию обратили внимание и в Ростуризме. Глава ведомства Зарина Догузова назвала подобное отношение к клиентам возмутительным. Отелю выписали штраф, а оскорбленным туристкам пообещали вернуть деньги.
https://ria.ru/20210629/ptsr-1739025727.html
https://ria.ru/20210504/otel-1731086107.html
россия
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152544/40/1525444077_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_a1843c6bda71c0b757117fe369571c75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), анапа, краснодарский край, соцсети, происшествия
В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток
17:02 03.07.2021 (обновлено: 17:12 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Анапе закрылась гостиница, где произошел скандал между хозяйкой и клиентками, следует из заявления исполняющего обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Марии Золотухиной, опубликованного в Telegram-канале "Подъем".
"Вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта", — сказала она.
Кабинет в городской клинической больнице имени Е. О. Мухина - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:19Распространение коронавируса
Красноярская турагент назвала свои слова об обмане ПЦР-теста шуткой
Некоторые СМИ обратили внимание на страницу в Instagram, которая, как предполагается, принадлежит владелице отеля. Там появились публикации, в которых сообщается, что "гостиницы больше нет". Кроме того, женщина просит у подписчиков совета, так как теперь "сидит безработная, денег нет, даже уборщицей не берут".
Хозяйка гостиницы оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях появилось видео, на котором она нецензурно объясняет клиенткам, что, если их что-то не устраивает, жаловаться бесполезно, потому что она "всем платит". Позже женщина объяснила свое поведение негативным отношением к сексуальным меньшинствам, к которым, по ее словам, принадлежат гости.
После этого полиция Анапы распространила видеозапись, на которой женщина извиняется и заявляет, что у гостиницы нет никаких коррупционных связей с местными чиновниками и силовиками.
На ситуацию обратили внимание и в Ростуризме. Глава ведомства Зарина Догузова назвала подобное отношение к клиентам возмутительным. Отелю выписали штраф, а оскорбленным туристкам пообещали вернуть деньги.
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 13:06Распространение коронавируса
В Турции закрыли отель из-за "вечеринки" украинских туристов
 
ТуризмРоссияЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)АнапаКраснодарский крайСоцсетиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
01:25Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Лента новостейМолния