https://ria.ru/20210703/anapa-1739749666.html

В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток

В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток - РИА Новости, 03.07.2021

В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток

В Анапе закрылась гостиница, где произошел скандал между хозяйкой и клиентками, следует из заявления исполняющего обязанности министра курортов и туризма... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T17:02

2021-07-03T17:02

2021-07-03T17:12

туризм

россия

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Анапе закрылась гостиница, где произошел скандал между хозяйкой и клиентками, следует из заявления исполняющего обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Марии Золотухиной, опубликованного в Telegram-канале "Подъем"."Вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта", — сказала она.Некоторые СМИ обратили внимание на страницу в Instagram, которая, как предполагается, принадлежит владелице отеля. Там появились публикации, в которых сообщается, что "гостиницы больше нет". Кроме того, женщина просит у подписчиков совета, так как теперь "сидит безработная, денег нет, даже уборщицей не берут".Хозяйка гостиницы оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях появилось видео, на котором она нецензурно объясняет клиенткам, что, если их что-то не устраивает, жаловаться бесполезно, потому что она "всем платит". Позже женщина объяснила свое поведение негативным отношением к сексуальным меньшинствам, к которым, по ее словам, принадлежат гости.После этого полиция Анапы распространила видеозапись, на которой женщина извиняется и заявляет, что у гостиницы нет никаких коррупционных связей с местными чиновниками и силовиками.На ситуацию обратили внимание и в Ростуризме. Глава ведомства Зарина Догузова назвала подобное отношение к клиентам возмутительным. Отелю выписали штраф, а оскорбленным туристкам пообещали вернуть деньги.

https://ria.ru/20210629/ptsr-1739025727.html

https://ria.ru/20210504/otel-1731086107.html

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россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), анапа, краснодарский край, соцсети, происшествия