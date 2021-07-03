Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/afganistan-1739763217.html
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами - РИА Новости, 03.07.2021
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами
Более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T20:06
2021-07-03T23:54
афганистан
таджикистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75b3c224b3db3adbbeee9da69f1d0a5f.jpg
ДУШАНБЕ, 3 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан", сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана."В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением "Талибан". В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что таджикские пограничники позволили коллегам перейти на свою территорию, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства. Афганские военнослужащие после ожесточенного сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу через охраняемый участок между погранзаставами "Истиклол" и "Саригор".Обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, заключили в пресс-центре.
https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html
https://ria.ru/20210702/afganistan-1739657533.html
афганистан
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_297f154c2e841f00737760dae916daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, таджикистан, талибан, в мире
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами
20:06 03.07.2021 (обновлено: 23:54 03.07.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами

Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 3 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан", сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана.
"В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением "Талибан". В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон", — пояснил собеседник агентства.
Афганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
Вчера, 08:00
Американцы "подбросили" Афганистан России?
Он добавил, что таджикские пограничники позволили коллегам перейти на свою территорию, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства.
Афганские военнослужащие после ожесточенного сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу через охраняемый участок между погранзаставами "Истиклол" и "Саригор".
Обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, заключили в пресс-центре.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 18:06
Байден прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
 
АфганистанТаджикистанТалибанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
01:25Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Лента новостейМолния