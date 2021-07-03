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Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами - РИА Новости, 03.07.2021
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами
Более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T20:06
2021-07-03T20:06
2021-07-03T23:54
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ДУШАНБЕ, 3 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан", сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана."В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением "Талибан". В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что таджикские пограничники позволили коллегам перейти на свою территорию, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства. Афганские военнослужащие после ожесточенного сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу через охраняемый участок между погранзаставами "Истиклол" и "Саригор".Обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, заключили в пресс-центре.
https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html
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афганистан, таджикистан, талибан, в мире
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами
20:06 03.07.2021 (обновлено: 23:54 03.07.2021)
Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами