https://ria.ru/20210703/afganistan-1739763217.html

Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами

Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами - РИА Новости, 03.07.2021

Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами

Более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T20:06

2021-07-03T20:06

2021-07-03T23:54

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ДУШАНБЕ, 3 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан", сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана."В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением "Талибан". В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что таджикские пограничники позволили коллегам перейти на свою территорию, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства. Афганские военнослужащие после ожесточенного сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу через охраняемый участок между погранзаставами "Истиклол" и "Саригор".Обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, заключили в пресс-центре.

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

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афганистан, таджикистан, талибан, в мире