https://ria.ru/20210702/zhara-1739579927.html

ВОЗ выпустила рекомендации о том, каких напитков лучше избегать в жару

ВОЗ выпустила рекомендации о том, каких напитков лучше избегать в жару - РИА Новости, 02.07.2021

ВОЗ выпустила рекомендации о том, каких напитков лучше избегать в жару

Во время сильной жары Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, заявил на брифинге в пятницу РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:23

2021-07-02T13:23

2021-07-02T13:23

тарик язаревич

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Во время сильной жары Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич."Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара", - сказал он.Своим заявлением ВОЗ прокомментировала ситуацию с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее зарегистрировала температуру в 49,6°С.

https://ria.ru/20210702/vkontakte-1739559686.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тарик язаревич, здоровье - общество, воз, в мире