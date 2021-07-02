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ВОЗ выпустила рекомендации о том, каких напитков лучше избегать в жару
ВОЗ выпустила рекомендации о том, каких напитков лучше избегать в жару - РИА Новости, 02.07.2021
ВОЗ выпустила рекомендации о том, каких напитков лучше избегать в жару
Во время сильной жары Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, заявил на брифинге в пятницу РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:23
2021-07-02T13:23
2021-07-02T13:23
тарик язаревич
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Во время сильной жары Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич."Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара", - сказал он.Своим заявлением ВОЗ прокомментировала ситуацию с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее зарегистрировала температуру в 49,6°С.
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тарик язаревич, здоровье - общество, воз, в мире
ВОЗ выпустила рекомендации о том, каких напитков лучше избегать в жару
Во время сильной жары ВОЗ рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром