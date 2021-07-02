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В Кремле оценили слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы
В Кремле оценили слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы - РИА Новости, 02.07.2021
В Кремле оценили слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского про "желто-голубой флаг (Украины) на здании... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:13
2021-07-02T13:41
россия
госдума рф
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского про "желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы", заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету.Ранее Зеленский, отвечая на слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.Отвечая на вопрос, почему в отношении украинцев Путин использует термин "один народ", а в отношении белорусов - "братский народ", Песков подтвердил, что эти понятия являются для президента синонимами.Также представителя Кремля спросили, не исключает ли термин "один народ" того, что Украина и Россия - два разных государства."Мы один народ, но два разных государства. Это абсолютно так и есть. Это реальность, в которой мы существуем. Да, действительно, после распада Советского Союза мы оказались в двух разных государствах. И, естественно, как и каждое государство, является абсолютно суверенным. Но народ-то все равно один. Тут можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать некоторые на Украине, но народ все равно един", - добавил Песков."Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - добавил Песков, отвечая на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран.
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россия, госдума рф, дмитрий песков, украина, в мире
В Кремле оценили слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы
13:13 02.07.2021 (обновлено: 13:41 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В Кремле назвали слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы странными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского про "желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы", заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.
"У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, почему в отношении украинцев Путин использует термин "один народ", а в отношении белорусов - "братский народ", Песков подтвердил, что эти понятия являются для президента синонимами.
Также представителя Кремля спросили, не исключает ли термин "один народ" того, что Украина и Россия - два разных государства.
"Мы один народ, но два разных государства. Это абсолютно так и есть. Это реальность, в которой мы существуем. Да, действительно, после распада Советского Союза мы оказались в двух разных государствах. И, естественно, как и каждое государство, является абсолютно суверенным. Но народ-то все равно один. Тут можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать некоторые на Украине, но народ все равно един", - добавил Песков.
"Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - добавил Песков, отвечая на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран.
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"И о чем разговаривать?" Путин высказался о встрече с Зеленским
 
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