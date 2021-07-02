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Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов
Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:13
2021-07-02T11:13
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Путин ранее поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система государственного учета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.Кроме того, документом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.Закон также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов.
https://ria.ru/20210605/vybrosy-1735774126.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов
11:13 02.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин ранее поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система государственного учета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.
Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.
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Кроме того, документом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.
Закон также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов.
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
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