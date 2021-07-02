https://ria.ru/20210702/zakharova-1739604013.html

Захарова пригласила британского посла в Крым

Захарова пригласила британского посла в Крым - РИА Новости, 02.07.2021

Захарова пригласила британского посла в Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила в Крым посла Великобритании на Украине, отметив, что добраться на полуостров можно, в частности,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:50

2021-07-02T14:50

2021-07-02T20:45

россия

мария захарова

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила в Крым посла Великобритании на Украине, отметив, что добраться на полуостров можно, в частности, по Крымскому мосту или по морю, но не на эсминцах.Ранее британское посольство в Киеве перед матчем чемпионата Европы Англия — Украина выразило надежду, что украинская сборная сможет скоро сыграть в Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым."Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", — написала Захарова в своем Telegram-канале."Что касается Донецка, то они и сами ответят — в Донбассе никогда не сомневалась", — добавила она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных уведомлений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы: их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России, это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://rsport.ria.ru/20210702/futbol-1739595564.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

https://ria.ru/20210627/defender-1738797646.html

https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html

россия

республика крым

украина

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россия, мария захарова, республика крым, украина, в мире