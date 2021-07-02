Захарова иронично ответила Зеленскому на слова о русских и украинцах
09:02 02.07.2021 (обновлено: 09:42 02.07.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова иронично указала на изменение позиции Зеленского относительно русских и украинцев
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала изменение позиции украинского лидера Владимира Зеленского по поводу того, являются ли русские и украинцы одним народом.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что считает их единым целым. На следующий день Зеленский ответил, что это не так и у каждого свой путь.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание, что в интервью донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года Зеленский говорил: "Мы (русские и украинцы. — Прим. ред.) один народ".
"В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось", — иронично отметила Захарова.
Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется страной-агрессором.
Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз говорили, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.