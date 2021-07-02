https://ria.ru/20210702/zaderzhanie-1739639927.html

В Петербурге полицейского заподозрили во взятке в 1,2 миллиона рублей

В Петербурге полицейского заподозрили во взятке в 1,2 миллиона рублей - РИА Новости, 02.07.2021

В Петербурге полицейского заподозрили во взятке в 1,2 миллиона рублей

Полицейский задержан по подозрению в получении взятки 1,2 миллиона рублей в Петербурге за непринятие административных мер, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:58

2021-07-02T16:58

2021-07-02T16:58

россия

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Полицейский задержан по подозрению в получении взятки 1,2 миллиона рублей в Петербурге за непринятие административных мер, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.По данным местных СМИ, полицейский требовал деньги от клуба "Гигант Холл" за непроведение проверок соблюдения требований по профилактике коронавируса."Второго июля оперативниками управления собственной безопасности регионального главка в результате проведенных мероприятий задержан сотрудник УМВД России по Калининскому району", - говорится в сообщении.Мужчину подозревают в том, что он в сговоре с двумя гражданами требовал от коммерческой организации 500 тысяч рублей ежемесячно. На момент задержания он уже получил 1,25 миллиона рублей за непринятие мер в рамках административного законодательства."При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - отмечает ГУМВД.

https://ria.ru/20210702/sud-1739563199.html

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россия, гумвд, санкт-петербург, происшествия