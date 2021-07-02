https://ria.ru/20210702/windows-1739574266.html
В Windows 11 отказались от раздражающей пользователей особенности
В Windows 11 отказались от раздражающей пользователей особенности - РИА Новости, 02.07.2021
В Windows 11 отказались от раздражающей пользователей особенности
Новая версия операционной системы Microsoft лишилась "синего экрана смерти". Об этом сообщает издание The Verge. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:02
2021-07-02T13:02
2021-07-02T13:02
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новая версия операционной системы Microsoft лишилась "синего экрана смерти". Об этом сообщает издание The Verge.На смену "синему экрану смерти" (или Blue Screen of Death) в новой Windows 11 пришел "черный экран смерти". В остальном BSOD остался без изменений, во всяком случае в тестовой версии операционной системы. Остался на экране и грустный смайлик, который дополняет функцию с 2016 года."Синий экран смерти" появился еще в начале 90-х годов прошлого века в Windows 3.0. Он активируется в случае критической ошибки операционной системы, когда компьютер не может включиться, и позволяет диагностировать причину сбоя.Самое крупное обновление Windows за последние шесть лет было анонсировано этим летом. Апдейт операционной системы пользователи получат уже осенью этого года.
https://ria.ru/20210628/windows-1738623802.html
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