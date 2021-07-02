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В Румынии один человек погиб при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе
В Румынии один человек погиб при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 02.07.2021
В Румынии один человек погиб при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в Румынии, об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:31
2021-07-02T16:31
2021-07-02T16:31
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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в Румынии, об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании Rompetrol, которой принадлежит завод.Ранее румынский телеканал Digi 24 сообщил, что из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в румынском уезде Констанца пострадали два человека."К сожалению, в результате инцидента пять наших коллег были доставлены для оказания медицинской помощи в больницу уезда Констанца. Нам очень жаль сообщать, что один человек погиб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.В Rompetrol отметили, что к этому часу пожар на заводе был потушен. Возгорание произошло в цехе переработки дизельного топлива. Все производственные процессы на предприятии были приостановлены. Представители компании сообщили, что предоставят информацию о причинах возгорания позднее, как только проведут проверку.Petromidia – самый большой нефтеперерабатывающий завод в Румынии, принадлежащий компании Rompetrol, в прошлом году он переработал 4,8 миллионов тонн сырья.
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румыния, в мире
В Румынии один человек погиб при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе
В Румынии один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости.
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в Румынии
, об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании Rompetrol, которой принадлежит завод.
Ранее румынский телеканал Digi 24 сообщил, что из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в румынском уезде Констанца пострадали два человека.
"К сожалению, в результате инцидента пять наших коллег были доставлены для оказания медицинской помощи в больницу уезда Констанца. Нам очень жаль сообщать, что один человек погиб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
В Rompetrol отметили, что к этому часу пожар на заводе был потушен. Возгорание произошло в цехе переработки дизельного топлива. Все производственные процессы на предприятии были приостановлены. Представители компании сообщили, что предоставят информацию о причинах возгорания позднее, как только проведут проверку.
Petromidia – самый большой нефтеперерабатывающий завод в Румынии, принадлежащий компании Rompetrol, в прошлом году он переработал 4,8 миллионов тонн сырья.