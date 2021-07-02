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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.07.2021
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:00
2021-07-02T08:13
нижний новгород
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МЧС.В результате взрыва разрушились межэтажные перекрытия, выбило стекла. По предварительным данным, пострадали три человека, их госпитализировали.Из здания эвакуировали 28 человек.На месте работают силы МЧС России.
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
08:00 02.07.2021 (обновлено: 08:13 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В Нижнем Новгороде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадали три человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МЧС.
В результате взрыва разрушились межэтажные перекрытия, выбило стекла. По предварительным данным, пострадали три человека, их госпитализировали.
Из здания эвакуировали 28 человек.
На месте работают силы МЧС России.
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