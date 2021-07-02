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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.07.2021

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:13

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МЧС.В результате взрыва разрушились межэтажные перекрытия, выбило стекла. По предварительным данным, пострадали три человека, их госпитализировали.Из здания эвакуировали 28 человек.На месте работают силы МЧС России.

https://ria.ru/20210614/khlopok-1736940596.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия