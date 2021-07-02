https://ria.ru/20210702/vybrosy-1739663671.html

Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий

Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства и предоставляет ему с 1 сентября 2022 года право определять перечень... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:30

2021-07-02T18:30

2021-07-02T18:30

россия

новости - экология

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства и предоставляет ему с 1 сентября 2022 года право определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас норма о квотировании выбросов действует для 12 городов, они определены в законе, а действие эксперимента ограниченно сроком до 31 декабря 2024 года.Эксперимент стартовал 1 января 2020 года. Для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов - всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия. В свою очередь в отношении предприятий-загрязнителей Росприродназдор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов.Предприятия-загрязнители обязаны будут соблюдать установленные квоты. В случае, если предприятие не может соблюсти их, оно должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом. Например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок.Закон определяет, что к территориям эксперимента, дополнительно к уже перечисленным в законе 12 городам, правительство может отнести городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Правительство РФ вправе установить перечень таких городов, а также сроки и этапы проведения эксперимента по квотированию выброса в них. Правительство для своего перечня установит также целевые показатели снижения выбросов на таких территориях.Сейчас для 12 городов при установлении квот необходимо ориентироваться на снижение к 2024 году не менее чем на 20% совокупного объема выбросов. Эксперимент действует в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735776384.html

https://ria.ru/20210630/venera-1739250115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество