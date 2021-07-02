Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/vybrosy-1739663671.html
Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий
Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства и предоставляет ему с 1 сентября 2022 года право определять перечень... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:30
2021-07-02T18:30
россия
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_c8c3b1b01f7057334cdeb9a10f2bb8cd.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства и предоставляет ему с 1 сентября 2022 года право определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас норма о квотировании выбросов действует для 12 городов, они определены в законе, а действие эксперимента ограниченно сроком до 31 декабря 2024 года.Эксперимент стартовал 1 января 2020 года. Для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов - всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия. В свою очередь в отношении предприятий-загрязнителей Росприродназдор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов.Предприятия-загрязнители обязаны будут соблюдать установленные квоты. В случае, если предприятие не может соблюсти их, оно должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом. Например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок.Закон определяет, что к территориям эксперимента, дополнительно к уже перечисленным в законе 12 городам, правительство может отнести городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Правительство РФ вправе установить перечень таких городов, а также сроки и этапы проведения эксперимента по квотированию выброса в них. Правительство для своего перечня установит также целевые показатели снижения выбросов на таких территориях.Сейчас для 12 городов при установлении квот необходимо ориентироваться на снижение к 2024 году не менее чем на 20% совокупного объема выбросов. Эксперимент действует в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735776384.html
https://ria.ru/20210630/venera-1739250115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f7246ba7b8e2d5e874cf1941f0fae697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество
Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий
18:30 02.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства и предоставляет ему с 1 сентября 2022 года право определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас норма о квотировании выбросов действует для 12 городов, они определены в законе, а действие эксперимента ограниченно сроком до 31 декабря 2024 года.
Выбросы парниковых газов - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:41Петербургский международный экономический форум
Кобылкин назвал санкции на технологии "вкладом" в выброс парниковых газов
Эксперимент стартовал 1 января 2020 года. Для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов - всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия. В свою очередь в отношении предприятий-загрязнителей Росприродназдор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов.
Предприятия-загрязнители обязаны будут соблюдать установленные квоты. В случае, если предприятие не может соблюсти их, оно должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом. Например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:42Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Влияние человека может сделать из Земли Венеру, предупредил Путин
Закон определяет, что к территориям эксперимента, дополнительно к уже перечисленным в законе 12 городам, правительство может отнести городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Правительство РФ вправе установить перечень таких городов, а также сроки и этапы проведения эксперимента по квотированию выброса в них. Правительство для своего перечня установит также целевые показатели снижения выбросов на таких территориях.
Сейчас для 12 городов при установлении квот необходимо ориентироваться на снижение к 2024 году не менее чем на 20% совокупного объема выбросов. Эксперимент действует в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
 
РоссияНовости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14В Японии оползень разрушил десять домов, не менее 20 человек пострадали
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния