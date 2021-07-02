https://ria.ru/20210702/vshe-1739660470.html

Глава Дальневосточного университета Никита Анисимов стал и.о. ректора ВШЭ

Глава Дальневосточного университета Никита Анисимов стал и.о. ректора ВШЭ - РИА Новости, 02.07.2021

Глава Дальневосточного университета Никита Анисимов стал и.о. ректора ВШЭ

Главу Дальневосточного университета Никиту Анисимова назначили исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:16

2021-07-02T18:16

2021-07-02T21:28

никита анисимов

валерий фальков

россия

ярослав кузьминов

евгений ясин

общество

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главу Дальневосточного университета Никиту Анисимова назначили исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков во время заседания ученого совета вуза.Вчера стало известно, что Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ и сменяет Евгения Ясина на посту научного руководителя вуза. Его, в свою очередь, избрали почетным научным руководителем.Кузьминов был ректором Высшей школы экономики с момента ее основания в 1992 году, после того, как вместе Ясиным предложил правительству концепцию создания экономического вуза нового образца. Под его руководством ГУ-ВШЭ, организованный с нуля, за десять лет стал одним из ведущих университетов России.Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки Московской области. В 1998 году он окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а в 2001-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.С 2002 по 2013 год Анисимов работал в ректорате МГУ в должностях ведущего специалиста, начальника отдела, заместителя проректора, заместителя председателя Центральной приемной комиссии, директора Института переподготовки и повышения квалификации, проректора. С 2007 по 2009 год он был ответственным секретарем Российского совета олимпиад школьников.С 2013 года Анисимов был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения. С 18 августа 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

https://ria.ru/20210702/orden-1739623819.html

https://ria.ru/20200624/1573398361.html

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никита анисимов, валерий фальков, россия, ярослав кузьминов, евгений ясин, общество, высшая школа экономики (вшэ)