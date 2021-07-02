В Саратовской области проведут проверку из-за нефтяного пятна на Волге
© Администрация Балаковкого районаРазлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
© Администрация Балаковкого района
Следователи организовали проверку после разлива нефтепродуктов в Волгу в Саратовской области
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Балаковском районе Саратовской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как ранее сообщала пресс-служба районной администрации, нефтяное пятно расползлось на площади 2 тысячи квадратных метров.
© Администрация Балаковкого районаРазлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
© Администрация Балаковкого района
Разлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
"Организована доследственная проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Балаковском районе Саратовской области", - сказала Марковская.
По предварительным данным, 2 июля в районе Нефтеналивного причала в городе Балаково было обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера. В настоящее время его распространение локализовано.
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба", - добавила Марковская.