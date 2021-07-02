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В Саратовской области проведут проверку из-за нефтяного пятна на Волге

В Саратовской области проведут проверку из-за нефтяного пятна на Волге - РИА Новости, 02.07.2021

В Саратовской области проведут проверку из-за нефтяного пятна на Волге

Следователи организовали проверку после разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Балаковском районе Саратовской области, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:01

2021-07-02T16:01

2021-07-02T16:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

балаковский район

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Балаковском районе Саратовской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Как ранее сообщала пресс-служба районной администрации, нефтяное пятно расползлось на площади 2 тысячи квадратных метров."Организована доследственная проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Балаковском районе Саратовской области", - сказала Марковская.По предварительным данным, 2 июля в районе Нефтеналивного причала в городе Балаково было обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера. В настоящее время его распространение локализовано."Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба", - добавила Марковская.

https://ria.ru/20210529/tuapse-1734739728.html

россия

саратовская область

балаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, балаковский район, происшествия