Глава "Нафтогаза Украины" оспорил увольнение в суде
17:53 02.07.2021 (обновлено: 18:04 02.07.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Глава "Нафтогаза Украины" оспаривает в суде предписание Нацагентства о своем увольнении
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оспаривает предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в котором антикоррупционное ведомство требует его увольнения с должности, соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
Первого июля Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Юрия Витренко с поста главы компании.
"Сегодня в Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указанно - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет министров Украины и "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении на сайте суда. В заявлении об обеспечении иска Витренко просит суд приостановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года. Также он просит признать противоправным и отменить данное предписание.
Ранее НАПК после мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Сейчас он занимает должность председателя правления "Нафтогаза". В связи с этим НАПК обратилось в кабмин. Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания нацагентства о необходимости увольнения Витренко.