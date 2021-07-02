https://ria.ru/20210702/vitrenko-1739654752.html

Глава "Нафтогаза Украины" оспорил увольнение в суде

Глава "Нафтогаза Украины" оспорил увольнение в суде - РИА Новости, 02.07.2021

Глава "Нафтогаза Украины" оспорил увольнение в суде

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оспаривает предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в котором... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:53

2021-07-02T17:53

2021-07-02T18:04

юрий витренко

нафтогаз украины

национальный антитеррористический комитет рф

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оспаривает предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в котором антикоррупционное ведомство требует его увольнения с должности, соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева, сообщила в пятницу пресс-служба суда.Первого июля Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Юрия Витренко с поста главы компании."Сегодня в Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указанно - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет министров Украины и "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении на сайте суда. В заявлении об обеспечении иска Витренко просит суд приостановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года. Также он просит признать противоправным и отменить данное предписание.Ранее НАПК после мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Сейчас он занимает должность председателя правления "Нафтогаза". В связи с этим НАПК обратилось в кабмин. Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания нацагентства о необходимости увольнения Витренко.

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киев

украина

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юрий витренко, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, киев, украина, в мире