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Директор "Вектора" рассказал об исследованиях "ЭпиВакКороны" на детях

Директор "Вектора" рассказал об исследованиях "ЭпиВакКороны" на детях - РИА Новости, 02.07.2021

Директор "Вектора" рассказал об исследованиях "ЭпиВакКороны" на детях

Менять состав вакцины "ЭпиВакКорона" для детей не нужно, заявил журналистам директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов, отметив, что к вопросу исследования препарата... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T21:26

2021-07-02T21:26

2021-07-02T21:26

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Менять состав вакцины "ЭпиВакКорона" для детей не нужно, заявил журналистам директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов, отметив, что к вопросу исследования препарата среди детей планируется вернуться в ближайшее время."С учетом полной безопасности вакцины "ЭпиВакКорона" для совершеннолетних мы уверены, что не потребуется изменять состав вакцины при переходе на подростков и детей", - сказал Максютов.Он отметил, что любой препарат, который входит в гражданское применение, должен пройти определенные стадии клинических исследований, исследования по применению препарата среди подростков возможны только после завершения испытаний на взрослых."Уверен, что в ближайшее время мы сможем вернуться к данному вопросу по началу клинических исследований на детях", - подчеркнул Максютов."Наша уверенность позволила мне, как разработчику, и другим разработчикам привить наших детей и подростков еще осенью прошлого года", - сказал Максютов журналистам."ЭпиВакКорона" - вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)