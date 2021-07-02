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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739681808.html
В Петербурге могут изменить условия выплат заболевшим COVID-19 врачам
В Петербурге могут изменить условия выплат заболевшим COVID-19 врачам - РИА Новости, 02.07.2021
В Петербурге могут изменить условия выплат заболевшим COVID-19 врачам
Заболевшие при лечении пациентов с коронавирусом медработники Петербурга смогут получить установленные единовременные выплаты, если они заразились COVID-19... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:08
2021-07-02T20:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
врачи
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Заболевшие при лечении пациентов с коронавирусом медработники Петербурга смогут получить установленные единовременные выплаты, если они заразились COVID-19 после того, как прошли вакцинацию, следует из проекта соответствующего постановления городского правительства.В настоящее время условия предоставления и размер единовременных выплат медицинским работникам, которые заболели коронавирусом на работе, регламентируется постановлением правительства Петербурга от 26 февраля 2021 года. Проект постановления о внесении изменений в этот нормативный акт опубликован на сайте городской администрации в разделе "антикоррупционная экспертиза"."Пункт 2 постановления (о единовременных выплатах – ред.)… дополнить абзацем следующего содержания: "Единовременная выплата предоставляется в случае, если заболевание произошло после прохождения работником вакцинации", - говорится в документе.Как сообщает в пятницу аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлов, омбудсмен направил в адрес губернатора города Александра Беглова предложения по корректировке возможного решения властей."Дополнительные условия для получения единовременных выплат не следует распространять на правоотношения, возникшие до введения их в действие. Медицинские работники, не прошедшие вакцинацию, заразившиеся коронавирусом при исполнении своих должностных обязанностей до утверждения новых правил, должны иметь право на обращение за получением единовременных выплат по основаниям, действовавшим на момент заболевания", - считает Шишлов, слова которого приводит его аппарат.По мнению омбудсмена, возможный новый порядок предоставления выплат пострадавшим медработникам может также привести к дискриминации тех из них, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации.Комментарием аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, который курирует эту сферу, РИА Новости пока не располагает. Согласно информации на сайте городской администрации, срок проведения антикоррупционной экспертизы истекает 14 июля.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, врачи, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
В Петербурге могут изменить условия выплат заболевшим COVID-19 врачам
20:08 02.07.2021 (обновлено: 20:21 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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В Петербурге вакцинация может стать условием выплат заразившимся COVID-19 медикам

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Заболевшие при лечении пациентов с коронавирусом медработники Петербурга смогут получить установленные единовременные выплаты, если они заразились COVID-19 после того, как прошли вакцинацию, следует из проекта соответствующего постановления городского правительства.
В настоящее время условия предоставления и размер единовременных выплат медицинским работникам, которые заболели коронавирусом на работе, регламентируется постановлением правительства Петербурга от 26 февраля 2021 года. Проект постановления о внесении изменений в этот нормативный акт опубликован на сайте городской администрации в разделе "антикоррупционная экспертиза".
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"Пункт 2 постановления (о единовременных выплатах – ред.)… дополнить абзацем следующего содержания: "Единовременная выплата предоставляется в случае, если заболевание произошло после прохождения работником вакцинации", - говорится в документе.
Как сообщает в пятницу аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлов, омбудсмен направил в адрес губернатора города Александра Беглова предложения по корректировке возможного решения властей.
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"Дополнительные условия для получения единовременных выплат не следует распространять на правоотношения, возникшие до введения их в действие. Медицинские работники, не прошедшие вакцинацию, заразившиеся коронавирусом при исполнении своих должностных обязанностей до утверждения новых правил, должны иметь право на обращение за получением единовременных выплат по основаниям, действовавшим на момент заболевания", - считает Шишлов, слова которого приводит его аппарат.
По мнению омбудсмена, возможный новый порядок предоставления выплат пострадавшим медработникам может также привести к дискриминации тех из них, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации.
Комментарием аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, который курирует эту сферу, РИА Новости пока не располагает. Согласно информации на сайте городской администрации, срок проведения антикоррупционной экспертизы истекает 14 июля.
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