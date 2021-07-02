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https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739622502.html
Власти Петербурга рассказали о вакцинации персонала гостиниц
Власти Петербурга рассказали о вакцинации персонала гостиниц - РИА Новости, 02.07.2021
Власти Петербурга рассказали о вакцинации персонала гостиниц
Персонал гостиниц Санкт-Петербурга активно проходит вакцинацию и сейчас в некоторых из них количество сотрудников, сделавших прививку, превышает 50%, сообщили в РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:05
2021-07-02T16:13
туризм
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Персонал гостиниц Санкт-Петербурга активно проходит вакцинацию и сейчас в некоторых из них количество сотрудников, сделавших прививку, превышает 50%, сообщили в комитете по развитию туризма города."В лучших гостиницах города показатель защищенности персонала уже выше 50%. Благодаря заботе о туристах и своих сотрудниках уровень вакцинации в индустрии гостеприимства Санкт‑Петербурга уже сейчас один из самых высоких", - сообщил председатель комитета Сергей Корнеев.Он отметил, что Санкт‑Петербург стал первым городом в России, который присоединился к международной маркетинговой программе по информированию о безопасности туризма — Safe Travels (безопасные путешествия). В рамках этой инициативы в Петербурге принят свой информационный знак безопасного и комфортного отдыха Safe Travels SPb. В конце 2020 года к маркетинговой программе также присоединилась Москва со знаком Safe Travels Discover Moscow."Мы видим, что для многих людей информация о мерах безопасности при путешествиях очень важна и актуальна, является решающим критерием при выборе туристского направления", - отметил Корнеев.По словам Корнеева, комитет по туризму видит своей задачей приложить максимум усилий для того, чтобы путешествия в Петербург было максимально безопасными.
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туризм, вакцинация россиян от covid-19, россия, новости - туризм, санкт-петербург
Власти Петербурга рассказали о вакцинации персонала гостиниц
16:05 02.07.2021 (обновлено: 16:13 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Девушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Власти Петербурга сообщили, что в некоторых гостиницах вакцинировано уже более 50% сотрудников

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Персонал гостиниц Санкт-Петербурга активно проходит вакцинацию и сейчас в некоторых из них количество сотрудников, сделавших прививку, превышает 50%, сообщили в комитете по развитию туризма города.
"В лучших гостиницах города показатель защищенности персонала уже выше 50%. Благодаря заботе о туристах и своих сотрудниках уровень вакцинации в индустрии гостеприимства Санкт‑Петербурга уже сейчас один из самых высоких", - сообщил председатель комитета Сергей Корнеев.
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Он отметил, что Санкт‑Петербург стал первым городом в России, который присоединился к международной маркетинговой программе по информированию о безопасности туризма — Safe Travels (безопасные путешествия). В рамках этой инициативы в Петербурге принят свой информационный знак безопасного и комфортного отдыха Safe Travels SPb. В конце 2020 года к маркетинговой программе также присоединилась Москва со знаком Safe Travels Discover Moscow.
"Мы видим, что для многих людей информация о мерах безопасности при путешествиях очень важна и актуальна, является решающим критерием при выборе туристского направления", - отметил Корнеев.
По словам Корнеева, комитет по туризму видит своей задачей приложить максимум усилий для того, чтобы путешествия в Петербург было максимально безопасными.
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