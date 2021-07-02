https://ria.ru/20210702/vaktsina-1739633859.html

Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса

Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации и озвучил универсальный закон иммунизации. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:37

2021-07-02T16:37

2021-07-02T17:51

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

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здоровье - общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации и озвучил универсальный закон иммунизации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.По словам медика, существует очень мало абсолютных противопоказаний к прививке от коронавируса. Однако он подчеркнул, что есть относительные причины для отвода от этой процедуры — их значимость зависит от того, у кого они присутствуют. "Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать", — продолжил врач.Мясников пояснил, что, например, пожилой пациент с диабетом, астмой и аллергией на яйца или антибиотики рискует умереть от коронавируса, если не вакцинируется. При этом медик подчеркнул, что справиться с аллергической реакцией на введение препарата не представляет большого труда.В то же время в случае с молодым пациентом-аллергиком следует применять индивидуальный подход, так как риски от прививки "могут не перевесить возможную пользу", подчеркнул телеведущий.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739515296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество