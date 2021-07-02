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Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса
Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации и озвучил универсальный закон иммунизации. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:37
2021-07-02T16:37
2021-07-02T17:51
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации и озвучил универсальный закон иммунизации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.По словам медика, существует очень мало абсолютных противопоказаний к прививке от коронавируса. Однако он подчеркнул, что есть относительные причины для отвода от этой процедуры — их значимость зависит от того, у кого они присутствуют. "Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать", — продолжил врач.Мясников пояснил, что, например, пожилой пациент с диабетом, астмой и аллергией на яйца или антибиотики рискует умереть от коронавируса, если не вакцинируется. При этом медик подчеркнул, что справиться с аллергической реакцией на введение препарата не представляет большого труда.В то же время в случае с молодым пациентом-аллергиком следует применять индивидуальный подход, так как риски от прививки "могут не перевесить возможную пользу", подчеркнул телеведущий.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса
16:37 02.07.2021 (обновлено: 17:51 02.07.2021)
Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
назвал абсолютное противопоказание к вакцинации и озвучил универсальный закон иммунизации. Об этом он написал в своем телеграм
-канале.
По словам медика, существует очень мало абсолютных противопоказаний к прививке от коронавируса.
"Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины", — отметил Мясников.
Однако он подчеркнул, что есть относительные причины для отвода от этой процедуры — их значимость зависит от того, у кого они присутствуют.
"Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать", — продолжил врач.
Мясников пояснил, что, например, пожилой пациент с диабетом, астмой и аллергией на яйца или антибиотики рискует умереть от коронавируса, если не вакцинируется. При этом медик подчеркнул, что справиться с аллергической реакцией на введение препарата не представляет большого труда.
В то же время в случае с молодым пациентом-аллергиком следует применять индивидуальный подход, так как риски от прививки "могут не перевесить возможную пользу", подчеркнул телеведущий.