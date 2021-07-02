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В Индии представили порядок одобрения вакцины "Спутник Лайт"

В Индии представили порядок одобрения вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 02.07.2021

В Индии представили порядок одобрения вакцины "Спутник Лайт"

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств представил протокол по одобрению вакцины "Спутник Лайт", отметив, что нет необходимости в РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:15

2021-07-02T09:15

2021-07-02T09:15

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств представил протокол по одобрению вакцины "Спутник Лайт", отметив, что нет необходимости в проведении ее испытаний первой и второй фазы.Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" была подана компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd., ранее получившей разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование."Фирма представила предложение о предоставлении разрешения на продажу первого компонента антивируса к SARS-CoV-2 ("Спутник Лайт") вместе с промежуточными данными о безопасности и эффективности, полученными в ходе клинических испытаний первой/второй фазы в России и представила комитету протокол клинических испытаний третьей фазы", - сообщил комитет экспертов регулятора.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано."После детального обсуждения комитет рекомендовал фирме представить данные о безопасности, иммуногенности и эффективности третьей фазы клинических испытаний "Спутник Лайт", проводимых в России, для рассмотрения предложения о предоставлении разрешения на рынок в стране. Кроме того, поскольку данные о безопасности и иммуногенности первого компонента среди индийского населения уже были получены в стране в ходе другого исследования, представляется, что для проведения отдельного аналогичного исследования недостаточно данных и оснований", - говорится в сообщении.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,4 миллиона, выздоровели более 29,5 миллиона, умерли более 400 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 509 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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