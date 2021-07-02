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МИД напомнил ЕС о бессмысленности разговаривать с Россией ультиматумами
МИД напомнил ЕС о бессмысленности разговаривать с Россией ультиматумами - РИА Новости, 02.07.2021
МИД напомнил ЕС о бессмысленности разговаривать с Россией ультиматумами
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял в Москве замгенсекретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:50
2021-07-02T14:50
россия
европейская внешнеполитическая служба
евросовет
евросоюз
александр грушко
москва
европа
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял в Москве замгенсекретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мору, представитель МИД напомнил о бессмысленности попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, сообщили в МИД РФ."С российской стороны были доведены принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая "заключения" заседания Евросовета 24-25 июня. Подчеркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений. Высказана надежда на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ.По оценке российской стороны, именно такой подход отвечал бы целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания в Европе.На прошедшем ранее саммите ЕС в Брюсселе, где одной из тем было будущее отношений с Россией, лидеры государств Европейского союза предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России.
https://ria.ru/20210701/eu-1739408339.html
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россия, европейская внешнеполитическая служба, евросовет, евросоюз, александр грушко, москва, европа, в мире
МИД напомнил ЕС о бессмысленности разговаривать с Россией ультиматумами
14:50 02.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Грушко напомнил Евросоюзу о бессмысленности попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял в Москве замгенсекретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мору, представитель МИД напомнил о бессмысленности попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, сообщили в МИД РФ.
"С российской стороны были доведены принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая "заключения" заседания Евросовета 24-25 июня. Подчеркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений. Высказана надежда на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ.
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По оценке российской стороны, именно такой подход отвечал бы целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания в Европе.
На прошедшем ранее саммите ЕС в Брюсселе, где одной из тем было будущее отношений с Россией, лидеры государств Европейского союза предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России.
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РоссияЕвропейская внешнеполитическая службаЕвросоветЕвросоюзАлександр ГрушкоМоскваЕвропаВ мире
 
 
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