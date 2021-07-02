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МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию
МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию - РИА Новости, 02.07.2021
МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию
Власти Украины пока не получали никаких официальных сообщений из Минска о закрытии общих границ с Белоруссией, заявил в пятницу вечером пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:05
2021-07-02T20:05
2021-07-02T20:14
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КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Власти Украины пока не получали никаких официальных сообщений из Минска о закрытии общих границ с Белоруссией, заявил в пятницу вечером пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия"."Украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Белоруссии. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", - заявил Николенко в комментарии агентству УНИАН."Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности. Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - заявил Николенко.
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александр лукашенко, мид украины, белоруссия, украина, в мире
МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию
20:05 02.07.2021 (обновлено: 20:14 02.07.2021)
МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию