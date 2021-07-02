https://ria.ru/20210702/ukraina-1739681485.html

МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию

МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию - РИА Новости, 02.07.2021

МИД Украины отверг обвинения Лукшенко в поставках оружия в Белоруссию

Власти Украины пока не получали никаких официальных сообщений из Минска о закрытии общих границ с Белоруссией, заявил в пятницу вечером пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:05

2021-07-02T20:05

2021-07-02T20:14

александр лукашенко

мид украины

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b19263649691d6acb476bf18609c7711.jpg

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Власти Украины пока не получали никаких официальных сообщений из Минска о закрытии общих границ с Белоруссией, заявил в пятницу вечером пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия"."Украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Белоруссии. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", - заявил Николенко в комментарии агентству УНИАН."Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности. Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - заявил Николенко.

https://ria.ru/20210702/terakt-1739669345.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мид украины, белоруссия, украина, в мире