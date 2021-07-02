https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739645340.html
Болгары переругались из-за "тупых учений НАТО" близ Крыма
Болгары переругались из-за "тупых учений НАТО" близ Крыма - РИА Новости, 02.07.2021
Болгары переругались из-за "тупых учений НАТО" близ Крыма
Читатели болгарской газеты "Факти" поспорили в комментариях к публикации об учениях НАТО Sea Breeze, в которых, помимо прочих, принимают участие военнослужащие... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:21
2021-07-02T17:21
2021-07-02T18:00
россия
sea breeze
нато
владимир путин
республика крым
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болгария
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"Никто не выживет". Болгары переругались из-за "тупых учений НАТО" близ Крыма
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" поспорили в комментариях к публикации об учениях НАТО Sea Breeze, в которых, помимо прочих, принимают участие военнослужащие США и Украины.Многие пользователи Сети назвали проведение маневров близ российских границ провокацией. Однако нашлись и те, кто предложил организовать учения прямо на территории Крыма."Почему, когда НАТО бряцает оружием у российских границ, СМИ делают вид, что это в порядке вещей", — также поинтересовались в комментариях."Американцев я еще понимаю — они с рождения тупые и находятся на другом конце света. Но украинцы? Чем они, вообще, думают, симулируя военные действия против России? Американцы, если что, свалят, а украинцы получат по полной!" — возмутился один из читателей."Что они (США. — Прим. ред.) будут делать, если российские войска будут "проводить учения" недалеко от их берегов? Байден совсем чокнулся! Чего они хотят? Войны? Никто не выживет", — заключил пользователь."Нужно организовать маневры России и Китая в Мексиканском заливе", — предложили в комментариях.На днях президент Владимир Путин осудил страны НАТО, которые "приперлись к российским границам", чтобы провести учения Sea Breeze. Накануне в Минобороны подчеркнули, что силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210629/general-1739115401.html
https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html
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россия, sea breeze, нато, владимир путин, республика крым, сша, болгария, украина, в мире
Болгары переругались из-за "тупых учений НАТО" близ Крыма
17:21 02.07.2021 (обновлено: 18:00 02.07.2021)
Болгарские читатели поспорили из-за учений НАТО и высказались о "тупости американцев"