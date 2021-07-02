В Тюменской области задержали двух наркокурьеров с большой партией товара
Двое москвичей, перевозивших более 20 килограммов "соли", задержаны в Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Двое москвичей, перевозивших более 20 килограммов "соли", задержаны в Тюменской области, сообщает в пятницу МВД РФ.
"При проведении специально спланированной операции подозреваемые были задержаны на посту ДПС в Тюменском районе. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли из транспортного средства два бумажных пакета, в которых находились свертки с порошкообразным веществом. В дальнейшем экспертиза установила, что в них был синтетический наркотик "соль" общей массой около 22 килограммов", - говорится в сообщении.
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Полицейские выяснили, что в январе 2021 года подозреваемые, два жителя Москвы 1998 года рождения, начали работать "курьерами": получали информацию о месте, где спрятана небольшая партия наркотиков, расфасовывали ее на разовые дозы и делали так называемые закладки. Спустя несколько месяцев размер получаемого от незаконной деятельности дохода перестал удовлетворять друзей, и они перешли на более серьезные заказы, связанные с распространением оптовых партий наркотических веществ.
Молодые люди забирали из тайников от 10 до 20 килограммов наркотиков и развозили их по разным городам. В зависимости от дальности поездки и объема перевезенного груза их вознаграждение составляло от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
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"Злоумышленники тщательно планировали свои действия и соблюдали меры конспирации: пока один забирал партию или оборудовал тайник, второй следил за окружающей обстановкой и уведомлял сообщника о появлении людей или машин. Для переездов они использовали только арендованные автомобили, которые постоянно меняли", - отмечается в сообщении.
Несколько недель назад москвичи получили задание отвезти более 20 килограммов наркотиков в Иркутск. Они упаковали наркотические вещества в два бумажных пакета из-под собачьего корма и отправились в дорогу, однако были задержаны на территории Тюменской области.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 (покушение на совершение преступления) и 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса РФ, уточняет МВД.