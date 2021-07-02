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Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле - РИА Новости, 02.07.2021
Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T07:04
2021-07-02T07:04
россия
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась - до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%, продолжив рост в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.Как сообщал в четверг министр экономического развития Максим Решетников, ускорение инфляции в РФ начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что по итогам года темпы роста цен будут выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.Факторы инфляцииВысокие цены на мировых товарных рынках, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран свидетельствуют о сохранении повышенного инфляционного давления в июле, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Самый "жесткий" прогноз - у старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, который считает, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Основными факторами в пользу сохранения инфляции на повышенном уровне он называет рост цен на продовольствие на мировых рынках и инфляцию издержек в России.Наиболее оптимистичный взгляд на темпы роста цен в июле у управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антона Табаха: он считает, что инфляция сможет замедлиться до 5,9% годовых на укрепившемся рубле и новом урожае.В то же время некоторые эксперты ждут, что темпы роста цен в июле начнут стабилизироваться. Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что свою роль сыграют сезонное удешевление плодоовощной продукции, укрепление рубля и ужесточение политики Банка России. Однако существенного ослабления годовой инфляции раньше четвертого квартала текущего года не произойдет, добавил аналитик.Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич в то же время подчеркивает, что из-за погодного фактора и возможного дальнейшего ужесточения эпидемиологических мер на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом потенциал снижения цен из-за сезонного фактора остается неопределенным."С июля по сентябрь продовольственные цены в среднем падают почти каждый год – это устойчивый сезонный паттерн, который нарушается в годы, когда аномальная жара и продолжительный дефицит осадков приводят к засухам. Весна и начало лета в России выдались в среднем достаточно жаркими, поэтому риски нарушения сезонного паттерна в ценах есть, но, насколько я понимаю, синоптики пока что не говорят о ситуации, сопоставимой с 2010 или 2012 годами. Поэтому малого, но все же снижения, цен на продовольствие в июле-сентябре мы ожидаем", - заключил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.Прогнозы аналитиковПрогнозы инфляции по итогам июля представлены ниже (в %):АКРА - 6,4БКС - 6,3"ВТБ Капитал" - 6,45Газпромбанк - 6,5"Зенит" - 6,2НКР - 6,6НРА - 6,2-6,3Открытие - 6,4-6,5Промсвязьбанк - 6,2Росбанк - 6,3Сбербанк - 6,2Совкомбанк - 6,5"Эксперт РА" - 5,9
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россия, экономика
Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
07:04 02.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в супермаркете
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась - до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%, продолжив рост в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.
Как сообщал в четверг министр экономического развития Максим Решетников, ускорение инфляции в РФ начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что по итогам года темпы роста цен будут выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.
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Факторы инфляции

Высокие цены на мировых товарных рынках, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран свидетельствуют о сохранении повышенного инфляционного давления в июле, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Самый "жесткий" прогноз - у старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, который считает, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Основными факторами в пользу сохранения инфляции на повышенном уровне он называет рост цен на продовольствие на мировых рынках и инфляцию издержек в России.
Наиболее оптимистичный взгляд на темпы роста цен в июле у управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антона Табаха: он считает, что инфляция сможет замедлиться до 5,9% годовых на укрепившемся рубле и новом урожае.
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В то же время некоторые эксперты ждут, что темпы роста цен в июле начнут стабилизироваться. Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что свою роль сыграют сезонное удешевление плодоовощной продукции, укрепление рубля и ужесточение политики Банка России. Однако существенного ослабления годовой инфляции раньше четвертого квартала текущего года не произойдет, добавил аналитик.
Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич в то же время подчеркивает, что из-за погодного фактора и возможного дальнейшего ужесточения эпидемиологических мер на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом потенциал снижения цен из-за сезонного фактора остается неопределенным.
"С июля по сентябрь продовольственные цены в среднем падают почти каждый год – это устойчивый сезонный паттерн, который нарушается в годы, когда аномальная жара и продолжительный дефицит осадков приводят к засухам. Весна и начало лета в России выдались в среднем достаточно жаркими, поэтому риски нарушения сезонного паттерна в ценах есть, но, насколько я понимаю, синоптики пока что не говорят о ситуации, сопоставимой с 2010 или 2012 годами. Поэтому малого, но все же снижения, цен на продовольствие в июле-сентябре мы ожидаем", - заключил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
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Прогнозы аналитиков

Прогнозы инфляции по итогам июля представлены ниже (в %):
АКРА - 6,4
БКС - 6,3
"ВТБ Капитал" - 6,45
Газпромбанк - 6,5
"Зенит" - 6,2
НКР - 6,6
НРА - 6,2-6,3
Открытие - 6,4-6,5
Промсвязьбанк - 6,2
Росбанк - 6,3
Сбербанк - 6,2
Совкомбанк - 6,5
"Эксперт РА" - 5,9
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