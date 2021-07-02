https://ria.ru/20210702/tseny-1739520382.html

Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле - РИА Новости, 02.07.2021

Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T07:04

2021-07-02T07:04

2021-07-02T07:04

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732097490_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_f6361b0c2704ffb3a6b6751344a5600d.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась - до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%, продолжив рост в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.Как сообщал в четверг министр экономического развития Максим Решетников, ускорение инфляции в РФ начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что по итогам года темпы роста цен будут выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.Факторы инфляцииВысокие цены на мировых товарных рынках, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран свидетельствуют о сохранении повышенного инфляционного давления в июле, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Самый "жесткий" прогноз - у старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, который считает, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Основными факторами в пользу сохранения инфляции на повышенном уровне он называет рост цен на продовольствие на мировых рынках и инфляцию издержек в России.Наиболее оптимистичный взгляд на темпы роста цен в июле у управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антона Табаха: он считает, что инфляция сможет замедлиться до 5,9% годовых на укрепившемся рубле и новом урожае.В то же время некоторые эксперты ждут, что темпы роста цен в июле начнут стабилизироваться. Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что свою роль сыграют сезонное удешевление плодоовощной продукции, укрепление рубля и ужесточение политики Банка России. Однако существенного ослабления годовой инфляции раньше четвертого квартала текущего года не произойдет, добавил аналитик.Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич в то же время подчеркивает, что из-за погодного фактора и возможного дальнейшего ужесточения эпидемиологических мер на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом потенциал снижения цен из-за сезонного фактора остается неопределенным."С июля по сентябрь продовольственные цены в среднем падают почти каждый год – это устойчивый сезонный паттерн, который нарушается в годы, когда аномальная жара и продолжительный дефицит осадков приводят к засухам. Весна и начало лета в России выдались в среднем достаточно жаркими, поэтому риски нарушения сезонного паттерна в ценах есть, но, насколько я понимаю, синоптики пока что не говорят о ситуации, сопоставимой с 2010 или 2012 годами. Поэтому малого, но все же снижения, цен на продовольствие в июле-сентябре мы ожидаем", - заключил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.Прогнозы аналитиковПрогнозы инфляции по итогам июля представлены ниже (в %):АКРА - 6,4БКС - 6,3"ВТБ Капитал" - 6,45Газпромбанк - 6,5"Зенит" - 6,2НКР - 6,6НРА - 6,2-6,3Открытие - 6,4-6,5Промсвязьбанк - 6,2Росбанк - 6,3Сбербанк - 6,2Совкомбанк - 6,5"Эксперт РА" - 5,9

https://ria.ru/20210701/moloko-1739400404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/putin-1739230431.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/tseny-1739215522.html

https://ria.ru/20210628/khleb-1738845064.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика