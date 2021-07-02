https://ria.ru/20210702/test-1739667345.html
В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока
В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока - РИА Новости, 02.07.2021
В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока
Британские школьники добились положительного результата экспресс-теста на COVID с помощью апельсинового сока, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:49
2021-07-02T18:49
2021-07-02T18:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg
ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Британские школьники добились положительного результата экспресс-теста на COVID с помощью апельсинового сока, сообщает газета Guardian.Отмечается, что благодаря подделанным тестам ученики на две недели освобождались от занятий.По данным газеты, из-за кислотности сока тест начинает показывать положительный результат. Подделать тест можно также с помощью Coca-Cola или кетчупа, отмечает газета.В Guardian испытали действие сока на тест и подтвердили эффективность метода. Однако если обработать тест буферным раствором, вторая полоска, указывающая на положительный результат, исчезнет.Более того, согласно газете, люди с положительными результатами экспресс-тестов вынуждены сделать ПЦР-тест, который с большей точностью подтверждает коронавирус или его отсутствие.
https://ria.ru/20210623/antitela-1738184763.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01160baa9b9f8de0a04d5f31b4459a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, в мире
В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока
В Британии школьники подделали положительный тест на COVID-19 с помощью сока
ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Британские
школьники добились положительного результата экспресс-теста на COVID с помощью апельсинового сока, сообщает газета Guardian
.
Отмечается, что благодаря подделанным тестам ученики на две недели освобождались от занятий.
По данным газеты, из-за кислотности сока тест начинает показывать положительный результат. Подделать тест можно также с помощью Coca-Cola или кетчупа, отмечает газета.
В Guardian испытали действие сока на тест и подтвердили эффективность метода. Однако если обработать тест буферным раствором, вторая полоска, указывающая на положительный результат, исчезнет.
Более того, согласно газете, люди с положительными результатами экспресс-тестов вынуждены сделать ПЦР-тест, который с большей точностью подтверждает коронавирус или его отсутствие.