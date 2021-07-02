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В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока
В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока - РИА Новости, 02.07.2021
В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока
Британские школьники добились положительного результата экспресс-теста на COVID с помощью апельсинового сока, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:49
2021-07-02T18:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Британские школьники добились положительного результата экспресс-теста на COVID с помощью апельсинового сока, сообщает газета Guardian.Отмечается, что благодаря подделанным тестам ученики на две недели освобождались от занятий.По данным газеты, из-за кислотности сока тест начинает показывать положительный результат. Подделать тест можно также с помощью Coca-Cola или кетчупа, отмечает газета.В Guardian испытали действие сока на тест и подтвердили эффективность метода. Однако если обработать тест буферным раствором, вторая полоска, указывающая на положительный результат, исчезнет.Более того, согласно газете, люди с положительными результатами экспресс-тестов вынуждены сделать ПЦР-тест, который с большей точностью подтверждает коронавирус или его отсутствие.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
В Британии школьники подделали тест на COVID-19 с помощью сока
18:49 02.07.2021
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В Британии школьники подделали положительный тест на COVID-19 с помощью сока

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Британские школьники добились положительного результата экспресс-теста на COVID с помощью апельсинового сока, сообщает газета Guardian.
Отмечается, что благодаря подделанным тестам ученики на две недели освобождались от занятий.
По данным газеты, из-за кислотности сока тест начинает показывать положительный результат. Подделать тест можно также с помощью Coca-Cola или кетчупа, отмечает газета.
В Guardian испытали действие сока на тест и подтвердили эффективность метода. Однако если обработать тест буферным раствором, вторая полоска, указывающая на положительный результат, исчезнет.
Более того, согласно газете, люди с положительными результатами экспресс-тестов вынуждены сделать ПЦР-тест, который с большей точностью подтверждает коронавирус или его отсутствие.
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