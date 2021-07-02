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СМИ: в США новый электромобиль Tesla загорелся, когда водитель был внутри
СМИ: в США новый электромобиль Tesla загорелся, когда водитель был внутри - РИА Новости, 02.07.2021
СМИ: в США новый электромобиль Tesla загорелся, когда водитель был внутри
Электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска начал гореть, когда водитель в окрестностях американского города Филадельфия в штате Пенсильвания находился... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:25
2021-07-02T10:25
tesla motors
авто
пенсильвания
филадельфия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска начал гореть, когда водитель в окрестностях американского города Филадельфия в штате Пенсильвания находился в салоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пожарных и адвокатов потерпевшего.По словам адвокатов, владелец машины заметил, что из задней части автомобиля идет дым, после чего он попытался разблокировать и открыть двери, но сделать это у него не получилось, поскольку замки, по всей видимости, вышли из строя. Машина, когда он из нее выбрался, начала движение, и вскоре ее охватило пламя.Глава пожарной службы местного населенного пункта Лоуэр Мерион Чарльз Макгарви сообщил каналу, что пламя гасили две бригады пожарных, они работали на месте происшествия более трех часов. После этого пожарные перевезли машину на стоянку, владелец вывез электромобиль с территории комплекса. Он рассчитывает, что автомобиль изучат независимые специалисты и в скором времени попытаются установить причину пожара.Канал отмечает, что американский автопроизводитель Tesla начал поставки электромобиля Model S Plaid, новой версии своего седана, в июне.Название модели Plaid заимствовано из кинопародии Мела Брукса "Космические яйца", в которой этим термином обозначался наивысший режим скорости космического корабля "Космобол-1".
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tesla motors, авто, пенсильвания, филадельфия
СМИ: в США новый электромобиль Tesla загорелся, когда водитель был внутри
10:25 02.07.2021
 
© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / John Locher

Электромобиль Tesla Model S Plaid загорелся в Филадельфии, когда водитель был в салоне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска начал гореть, когда водитель в окрестностях американского города Филадельфия в штате Пенсильвания находился в салоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пожарных и адвокатов потерпевшего.
По словам адвокатов, владелец машины заметил, что из задней части автомобиля идет дым, после чего он попытался разблокировать и открыть двери, но сделать это у него не получилось, поскольку замки, по всей видимости, вышли из строя. Машина, когда он из нее выбрался, начала движение, и вскоре ее охватило пламя.
Глава пожарной службы местного населенного пункта Лоуэр Мерион Чарльз Макгарви сообщил каналу, что пламя гасили две бригады пожарных, они работали на месте происшествия более трех часов. После этого пожарные перевезли машину на стоянку, владелец вывез электромобиль с территории комплекса. Он рассчитывает, что автомобиль изучат независимые специалисты и в скором времени попытаются установить причину пожара.
Канал отмечает, что американский автопроизводитель Tesla начал поставки электромобиля Model S Plaid, новой версии своего седана, в июне.
Название модели Plaid заимствовано из кинопародии Мела Брукса "Космические яйца", в которой этим термином обозначался наивысший режим скорости космического корабля "Космобол-1".
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