https://ria.ru/20210702/terakt-1739669345.html

Лукашенко рассказал о попытке подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке

Лукашенко рассказал о попытке подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке - РИА Новости, 02.07.2021

Лукашенко рассказал о попытке подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытке "отрядов самообороны" подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:57

2021-07-02T18:57

2021-07-02T22:36

александр лукашенко

владимир путин

литва

в мире

россия

белоруссия

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947628_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_bcca4c6a55c4750737e11d7bd6f4fd5b.jpg

МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытке "отрядов самообороны" подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Ранее белорусский лидер заявил, что в республике раскрыли "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, которые пользуются поддержкой стран Запада — Германии, США, Польши и Литвы, а также Украины."Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тысячи подписчиков. <…> Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданка Российской Федерации Трубникова", — сказал Лукашенко.Он добавил, что планы членов этих ячеек стали предметом его телефонного разговора с Владимиром Путиным."Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", — сказал президент Белоруссии.Он также рассказал, что недавно упомянутые силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах."Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня, ее задержание. Покушение не удалось", — заметил белорусский президент.Глава государства назвал фамилии задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. По словам президента, они хотели сбежать на Украину и в Литву, но попытки не удались. Помимо прочего, он рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить. Президент заверил, что в ближайшее время будет обнародован и этот эпизод.Лукашенко сообщил, что поручил МИД Белоруссии пригласить руководителей дипмиссий стран, связанных со вскрытыми террористическими ячейками, и "потребовать выдачи преступников". "Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев", - добавил глава государства.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210702/belorussiya-1739663325.html

https://ria.ru/20210702/pokushenie-1739662778.html

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739569601.html

литва

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, литва, в мире, россия, белоруссия, вмф рф