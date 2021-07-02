https://ria.ru/20210702/telo-1739573025.html

В Сочи нашли тело пропавшего на реке мужчины

В Сочи нашли тело пропавшего на реке мужчины - РИА Новости, 02.07.2021

В Сочи нашли тело пропавшего на реке мужчины

Спасатели нашли в районе морского порта "Имеретинский" в Сочи тело мужчины, оказавшегося в горной реке Мзымта и пропавшего 11 дней назад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:54

2021-07-02T12:54

2021-07-02T13:58

россия

черное море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Спасатели нашли в районе морского порта "Имеретинский" в Сочи тело мужчины, оказавшегося в горной реке Мзымта и пропавшего 11 дней назад, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Дежурному ЮРПСО от полицейских поступила информация о том, что в море на удалении одного километра на траверсе морского порта "Имеретинский" заметили тело."Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России на спасательном катере вышли в указанный район, обнаружили тело и подняли на борт, после чего доставили на пляж "Мзымта", где передали сотрудникам полиции Сириуса. Погибшим оказался 31-летний сочинец, которого последний раз видели 21 июня. Звонивший спасателям очевидец рассказал, что наблюдал в тот день человека, плывущего по течению реки Мзымта в районе села Молдовка, который через какое-то время скрылся из виду", - говорится в сообщенииУточняется, что поисковые работы велись на протяжении нескольких дней, спасатели на рафте обследовали устье Мзымты и все прилегающие островки и берега.Ранее ЮРПСО сообщал, что спасатели с 27 июня ищут в акватории Чёрного моря у сочинского побережья парня, которого течение Мзымты затащило под воду. По данным на пятницу, поиски результата пока не дали. К ним привлечены, в том числе, полицейские и спасатели с близлежащих пляжей.

https://ria.ru/20210629/telo-1739024581.html

россия

черное море

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия