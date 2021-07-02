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В Сочи нашли тело пропавшего на реке мужчины
В Сочи нашли тело пропавшего на реке мужчины - РИА Новости, 02.07.2021
В Сочи нашли тело пропавшего на реке мужчины
Спасатели нашли в районе морского порта "Имеретинский" в Сочи тело мужчины, оказавшегося в горной реке Мзымта и пропавшего 11 дней назад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:54
2021-07-02T13:58
россия
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Спасатели нашли в районе морского порта "Имеретинский" в Сочи тело мужчины, оказавшегося в горной реке Мзымта и пропавшего 11 дней назад, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Дежурному ЮРПСО от полицейских поступила информация о том, что в море на удалении одного километра на траверсе морского порта "Имеретинский" заметили тело."Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России на спасательном катере вышли в указанный район, обнаружили тело и подняли на борт, после чего доставили на пляж "Мзымта", где передали сотрудникам полиции Сириуса. Погибшим оказался 31-летний сочинец, которого последний раз видели 21 июня. Звонивший спасателям очевидец рассказал, что наблюдал в тот день человека, плывущего по течению реки Мзымта в районе села Молдовка, который через какое-то время скрылся из виду", - говорится в сообщенииУточняется, что поисковые работы велись на протяжении нескольких дней, спасатели на рафте обследовали устье Мзымты и все прилегающие островки и берега.Ранее ЮРПСО сообщал, что спасатели с 27 июня ищут в акватории Чёрного моря у сочинского побережья парня, которого течение Мзымты затащило под воду. По данным на пятницу, поиски результата пока не дали. К ним привлечены, в том числе, полицейские и спасатели с близлежащих пляжей.
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россия, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
В Сочи нашли тело пропавшего на реке мужчины
12:54 02.07.2021 (обновлено: 13:58 02.07.2021)
 
© Фото : ЮРПСО МЧС России / Виктор СкорыйПропавшего в устье реки Мзымта мужчину обнаружили в акватории Черного моря мертвым
Пропавшего в устье реки Мзымта мужчину обнаружили в акватории Черного моря мертвым - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : ЮРПСО МЧС России / Виктор Скорый

Спасатели в Сочи нашли тело мужчины, пропавшего на реке Мзымта

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Спасатели нашли в районе морского порта "Имеретинский" в Сочи тело мужчины, оказавшегося в горной реке Мзымта и пропавшего 11 дней назад, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Дежурному ЮРПСО от полицейских поступила информация о том, что в море на удалении одного километра на траверсе морского порта "Имеретинский" заметили тело.
"Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России на спасательном катере вышли в указанный район, обнаружили тело и подняли на борт, после чего доставили на пляж "Мзымта", где передали сотрудникам полиции Сириуса. Погибшим оказался 31-летний сочинец, которого последний раз видели 21 июня. Звонивший спасателям очевидец рассказал, что наблюдал в тот день человека, плывущего по течению реки Мзымта в районе села Молдовка, который через какое-то время скрылся из виду", - говорится в сообщении
Уточняется, что поисковые работы велись на протяжении нескольких дней, спасатели на рафте обследовали устье Мзымты и все прилегающие островки и берега.
Ранее ЮРПСО сообщал, что спасатели с 27 июня ищут в акватории Чёрного моря у сочинского побережья парня, которого течение Мзымты затащило под воду. По данным на пятницу, поиски результата пока не дали. К ним привлечены, в том числе, полицейские и спасатели с близлежащих пляжей.
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РоссияЧерное мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
 
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