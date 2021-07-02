https://ria.ru/20210702/telefon-1739520043.html

Касперский представит телефон, который невозможно взломать

Касперский представит телефон, который невозможно взломать - РИА Новости, 02.07.2021

Касперский представит телефон, который невозможно взломать

Пилотное использование защищенной мобильной платформы на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора станет доступно уже этой осенью, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T06:59

2021-07-02T06:59

2021-07-02T06:59

россия

лаборатория касперского

евгений касперский

технологии

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пилотное использование защищенной мобильной платформы на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора станет доступно уже этой осенью, сообщил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.При этом, с устройства можно звонить, будет интернет, мессенджер, почта, офис, но все это будет сильно ограниченно для того, чтобы не нарушать концепцию безопасности, пояснил Касперский."Я не буду вам называть покупателей, которые осенью этого года будут пилотировать наше защищённое мобильное устройство. Это большие, крупные корпорации, которые его ждут, он им нужен, чтобы их сотрудники имели гарантированно безопасный доступ к инфраструктуре и конфиденциальной информации", - рассказал один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности.

https://ria.ru/20210702/khakery-1739519319.html

россия

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россия, лаборатория касперского, евгений касперский, технологии, общество