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Касперский представит телефон, который невозможно взломать
Касперский представит телефон, который невозможно взломать - РИА Новости, 02.07.2021
Касперский представит телефон, который невозможно взломать
Пилотное использование защищенной мобильной платформы на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора станет доступно уже этой осенью, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T06:59
2021-07-02T06:59
россия
лаборатория касперского
евгений касперский
технологии
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пилотное использование защищенной мобильной платформы на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора станет доступно уже этой осенью, сообщил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.При этом, с устройства можно звонить, будет интернет, мессенджер, почта, офис, но все это будет сильно ограниченно для того, чтобы не нарушать концепцию безопасности, пояснил Касперский."Я не буду вам называть покупателей, которые осенью этого года будут пилотировать наше защищённое мобильное устройство. Это большие, крупные корпорации, которые его ждут, он им нужен, чтобы их сотрудники имели гарантированно безопасный доступ к инфраструктуре и конфиденциальной информации", - рассказал один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности.
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россия, лаборатория касперского, евгений касперский, технологии, общество
Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:59 02.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕвгений Касперский
Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Касперский осенью представит телефон, который невозможно взломать

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пилотное использование защищенной мобильной платформы на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора станет доступно уже этой осенью, сообщил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Это не телефон в обычном понимании этого слова, то есть там не будет музыки, всяких соцсетей и прочих "вкусных" прибамбасов. Телефон - это же не "звонилка" сейчас, это персональный девайс, который соединяет тебя с миром. Наше устройство - это все-таки больше коммуникатор, защищённая мобильная платформа на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора", - рассказал бизнесмен.
При этом, с устройства можно звонить, будет интернет, мессенджер, почта, офис, но все это будет сильно ограниченно для того, чтобы не нарушать концепцию безопасности, пояснил Касперский.
"Я не буду вам называть покупателей, которые осенью этого года будут пилотировать наше защищённое мобильное устройство. Это большие, крупные корпорации, которые его ждут, он им нужен, чтобы их сотрудники имели гарантированно безопасный доступ к инфраструктуре и конфиденциальной информации", - рассказал один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности.
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РоссияЛаборатория КасперскогоЕвгений КасперскийТехнологииОбщество
 
 
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