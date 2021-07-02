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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/teatr-1739466413.html
Балет "Чайка" представили в Большом театре
Балет "Чайка" представили в Большом театре - РИА Новости, 02.07.2021
Балет "Чайка" представили в Большом театре
Мировая премьера балета "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова состоялась на Новой сцене Большого театра. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T01:50
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культура
новости культуры
майя плисецкая
светлана захарова
илья демуцкий (композитор)
владислав лантратов
большой театр
родион щедрин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мировая премьера балета "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова состоялась на Новой сцене Большого театра.Это третья совместная работа Посохова и Демуцкого в ГАБТе (до этого были "Герой нашего времени" и "Нуреев", ставшие лауреатами "Золотой маски").Идея поставить "Чайку" принадлежит Юрию Посохову, который любит работать с русской литературой. В свое время, будучи артистом балета ГАБТа, он восхищался этой постановкой Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Тогда, как считает Посохов, у него и зародилось желание стать хореографом.В свою очередь Демуцкий отмечает, что пытался погрузить зрителей "в тревожную атмосферу русской провинции, где есть бесконечный поиск себя и какая-то безответность всех поставленных вопросов". А главным образом, который его вдохновил, называет чайку над морем, бьющемся о высокий скалистый берег.В партитуре показан конфликт новых и традиционных форм в искусстве (Константин Треплев и Нина Заречная — Ирина Аркадина и Борис Тригорин). Например, для перформанса Треплева с Заречной на сцене появляется специальный гонг — 3,5 метра в диаметре, самый большой из существующих в мире. Он как символ, некое "божество", выражает самые сокровенные идеи, ищущего свое место в искусстве Треплева.Вместе с Демуцким и Посоховым над постановкой работали режиссер Александр Молочников, сценограф Том Пай, художник по костюмам Эмма Райотт, художник по свету Дэвид Финн.В "Чайке" несколько составов исполнителей. В образе Аркадиной выступит прима-балерина Большого Светлана Захарова, а также Кристина Кретова, Екатерина Крысанова и Екатерина Шипулина. Треплева представаяют Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Нину танцуют четыре артистки, среди них — Мария Виноградова, Анастасия Сташкевич. Кроме того, Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко исполняют роль Тригорина. За дирижерским пультом оркестра — Антон Гришанин.Премьерные показы пройдут до 4 июля на Новой сцене.
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новости культуры, майя плисецкая, светлана захарова, илья демуцкий (композитор), владислав лантратов, большой театр, родион щедрин, чехов

Балет "Чайка" представили в Большом театре

01:50 02.07.2021
 
© Фото : пресс-служба ГАБТ/Елена ФетисоваФрагмент балета "Чайка"
Фрагмент балета Чайка - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : пресс-служба ГАБТ/Елена Фетисова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мировая премьера балета "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова состоялась на Новой сцене Большого театра.
Это третья совместная работа Посохова и Демуцкого в ГАБТе (до этого были "Герой нашего времени" и "Нуреев", ставшие лауреатами "Золотой маски").
Идея поставить "Чайку" принадлежит Юрию Посохову, который любит работать с русской литературой. В свое время, будучи артистом балета ГАБТа, он восхищался этой постановкой Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Тогда, как считает Посохов, у него и зародилось желание стать хореографом.
"Я ищу язык, которым хочу выразить мысль. Пытаюсь этого достичь органичным способом. У меня были попытки идти в авангард, но они не оправдались. Лучше избегать прямолинейности, решил я. И тогда перестал бояться быть таким, как есть", — говорит Посохов.
В свою очередь Демуцкий отмечает, что пытался погрузить зрителей "в тревожную атмосферу русской провинции, где есть бесконечный поиск себя и какая-то безответность всех поставленных вопросов". А главным образом, который его вдохновил, называет чайку над морем, бьющемся о высокий скалистый берег.
© Фото : пресс-служба ГАБТ/Елена ФетисоваФрагмент балета "Чайка"
Фрагмент балета Чайка - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба ГАБТ/Елена Фетисова
Фрагмент балета "Чайка"
В партитуре показан конфликт новых и традиционных форм в искусстве (Константин Треплев и Нина Заречная — Ирина Аркадина и Борис Тригорин). Например, для перформанса Треплева с Заречной на сцене появляется специальный гонг — 3,5 метра в диаметре, самый большой из существующих в мире. Он как символ, некое "божество", выражает самые сокровенные идеи, ищущего свое место в искусстве Треплева.
Вместе с Демуцким и Посоховым над постановкой работали режиссер Александр Молочников, сценограф Том Пай, художник по костюмам Эмма Райотт, художник по свету Дэвид Финн.
В "Чайке" несколько составов исполнителей. В образе Аркадиной выступит прима-балерина Большого Светлана Захарова, а также Кристина Кретова, Екатерина Крысанова и Екатерина Шипулина. Треплева представаяют Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Нину танцуют четыре артистки, среди них — Мария Виноградова, Анастасия Сташкевич. Кроме того, Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко исполняют роль Тригорина. За дирижерским пультом оркестра — Антон Гришанин.
Премьерные показы пройдут до 4 июля на Новой сцене.
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КультураНовости культурыМайя ПлисецкаяСветлана ЗахароваИлья Демуцкий (композитор)Владислав ЛантратовБольшой театрРодион ЩедринЧехов
 
 
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