https://ria.ru/20210702/teatr-1739466413.html

Балет "Чайка" представили в Большом театре

Балет "Чайка" представили в Большом театре - РИА Новости, 02.07.2021

Балет "Чайка" представили в Большом театре

Мировая премьера балета "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова состоялась на Новой сцене Большого театра. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T01:50

2021-07-02T01:50

2021-07-02T01:50

культура

новости культуры

майя плисецкая

светлана захарова

илья демуцкий (композитор)

владислав лантратов

большой театр

родион щедрин

чехов

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мировая премьера балета "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова состоялась на Новой сцене Большого театра.Это третья совместная работа Посохова и Демуцкого в ГАБТе (до этого были "Герой нашего времени" и "Нуреев", ставшие лауреатами "Золотой маски").Идея поставить "Чайку" принадлежит Юрию Посохову, который любит работать с русской литературой. В свое время, будучи артистом балета ГАБТа, он восхищался этой постановкой Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Тогда, как считает Посохов, у него и зародилось желание стать хореографом.В свою очередь Демуцкий отмечает, что пытался погрузить зрителей "в тревожную атмосферу русской провинции, где есть бесконечный поиск себя и какая-то безответность всех поставленных вопросов". А главным образом, который его вдохновил, называет чайку над морем, бьющемся о высокий скалистый берег.В партитуре показан конфликт новых и традиционных форм в искусстве (Константин Треплев и Нина Заречная — Ирина Аркадина и Борис Тригорин). Например, для перформанса Треплева с Заречной на сцене появляется специальный гонг — 3,5 метра в диаметре, самый большой из существующих в мире. Он как символ, некое "божество", выражает самые сокровенные идеи, ищущего свое место в искусстве Треплева.Вместе с Демуцким и Посоховым над постановкой работали режиссер Александр Молочников, сценограф Том Пай, художник по костюмам Эмма Райотт, художник по свету Дэвид Финн.В "Чайке" несколько составов исполнителей. В образе Аркадиной выступит прима-балерина Большого Светлана Захарова, а также Кристина Кретова, Екатерина Крысанова и Екатерина Шипулина. Треплева представаяют Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Нину танцуют четыре артистки, среди них — Мария Виноградова, Анастасия Сташкевич. Кроме того, Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко исполняют роль Тригорина. За дирижерским пультом оркестра — Антон Гришанин.Премьерные показы пройдут до 4 июля на Новой сцене.

https://ria.ru/20210630/teatr-1739076023.html

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новости культуры, майя плисецкая, светлана захарова, илья демуцкий (композитор), владислав лантратов, большой театр, родион щедрин, чехов