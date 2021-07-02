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Источник: покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки
Источник: покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки - РИА Новости, 02.07.2021
Источник: покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки
В квартире, где нашли тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева, не было предсмертной записки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:27
2021-07-02T13:27
2021-07-02T16:29
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В квартире, где нашли тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева, не было предсмертной записки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник агентства заявил, что тот покончил с собой. Приоритетная версия — проблемы в семейной жизни.Лебедев — уроженец Коломны. Закончил сначала местный пединститут, а позднее Московский государственный открытый университет. Был депутатом Московской облдумы, после чего, в 2016 году, стал градоначальником.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), коломна, происшествия
Источник: покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки
13:27 02.07.2021 (обновлено: 16:29 02.07.2021)
Источник сообщил, что покончивший с собой мэр Коломны Лебедев не оставил предсмертной записки
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В квартире, где нашли тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева, не было предсмертной записки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник агентства заявил, что тот покончил с собой. Приоритетная версия — проблемы в семейной жизни.
Лебедев — уроженец Коломны. Закончил сначала местный пединститут, а позднее Московский государственный открытый университет. Был депутатом Московской облдумы, после чего, в 2016 году, стал градоначальником.