https://ria.ru/20210702/suitsid-1739580466.html

Источник: покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки

Источник: покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки - РИА Новости, 02.07.2021

Источник: покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки

В квартире, где нашли тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева, не было предсмертной записки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:27

2021-07-02T13:27

2021-07-02T16:29

следственный комитет россии (ск рф)

коломна

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В квартире, где нашли тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева, не было предсмертной записки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник агентства заявил, что тот покончил с собой. Приоритетная версия — проблемы в семейной жизни.Лебедев — уроженец Коломны. Закончил сначала местный пединститут, а позднее Московский государственный открытый университет. Был депутатом Московской облдумы, после чего, в 2016 году, стал градоначальником.

коломна

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), коломна, происшествия