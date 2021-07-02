https://ria.ru/20210702/sud-1739612641.html
Экс-директор нацпарка на Урале получил четыре года колонии за рубку леса
Экс-директор нацпарка на Урале получил четыре года колонии за рубку леса - РИА Новости, 02.07.2021
Экс-директор нацпарка на Урале получил четыре года колонии за рубку леса
Талицкий районный суд Свердловской области приговорил бывшего директора национального парка "Припышминские боры" Сергея Виноградова к четырем годам лишения... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:26
2021-07-02T15:26
2021-07-02T15:26
россия
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Талицкий районный суд Свердловской области приговорил бывшего директора национального парка "Припышминские боры" Сергея Виноградова к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за организацию незаконной рубки леса на особо охраняемой природной территории с ущербом на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщает в пятницу прокуратура региона."Талицкий районный суд приговорил Сергея Виноградова к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на срок два года. Суд взыскал с осужденного материальный ущерб в размере свыше 2,7 миллиарда рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Виноградов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2019 года Виноградов осуществил незаконную рубку лесных насаждений общим объемом более 67 тысяч кубометров на лесных участках, относящихся к особо охраняемой природной территории лесного фонда РФ.
https://ria.ru/20210701/sud-1739375269.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/shpionazh-1739574631.html
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россия, свердловская область, происшествия
Экс-директор нацпарка на Урале получил четыре года колонии за рубку леса
Экс-директору нацпарка на Урале дали четыре года колонии за рубку леса на 2,7 миллиарда рублей