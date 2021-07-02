https://ria.ru/20210702/sud-1739597009.html

Убийца школьника из Иваново получил 11 лет колонии

Убийца школьника из Иваново получил 11 лет колонии - РИА Новости, 02.07.2021

Убийца школьника из Иваново получил 11 лет колонии

Ивановский областной суд в пятницу приговорил убийцу 13-летнего школьника к 11 годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:32

2021-07-02T14:32

2021-07-02T17:18

россия

ивановский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

иваново

происшествия

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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Ивановский областной суд в пятницу приговорил убийцу 13-летнего школьника к 11 годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона.Подросток ушел из дома в Иваново 23 февраля 2020 года и пропал - последний раз его видели в магазине. В начале марта ребенка нашли мертвым в лесополосе города Кохма (в 10 километрах от областного центра), после чего были задержаны двое знакомых школьника.В ходе процесса выяснилось, что той ночью все трое были в гостях у общего знакомого, который, узнав, что одному из его гостей нет 18 лет, отправил ребенка домой и попросил остальных его проводить."Когда гости вышли на улицу, 35-летний мужчина безосновательно обвинил подростка в сбыте наркотиков, а затем отвел его в лесной массив, расположенный вблизи старого кладбища города Кохма, и в присутствии второго подсудимого стал душить, сдавливая шею руками, а затем курткой", - говорится в релизе.Убедившись, что подросток не подает признаков жизни, убийца поджег его куртку и нанес расплавившийся материал на лицо, шею и грудь убитого. После этого соучастники вернулись в квартиру, заверив хозяина, что мальчик уехал на такси.Конкретный мотив убийства в релизе не уточняется, но ранее региональное управление СК РФ отмечало, что оба преступника были пьяны.“По заявлению родителей мальчика о его исчезновении следователи совместно с волонтерам искали ребенка более двух недель. Уже впоследствии следователи установили свидетеля преступления. В ходе проведенной проверки показаний на месте 9 марта 2020 года мужчина указал, где в лесном массиве они спрятали тело ребенка”, - рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК."Сегодня Ивановским областным судом вынесен приговор в отношении 35-летнего и 24-летнего жителей города Кохма. Один из них признан виновным в убийстве, второй – в укрывательстве преступления", - значится в сообщении.Непосредственный исполнитель убийства, 35-летний мужчина, получил 11 лет колонии строгого режима и должен будет выплатить семье ребенка 4 миллиона рублей.Второй участник отделался штрафом в 100 тысяч рублей, но, учитывая, что ранее он уже был осужден за другое преступление, ему предстоит отбыть два года в колонии-поселении.Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210702/sud-1739523590.html

https://ria.ru/20210630/strelba-1739309557.html

https://ria.ru/20210701/omsk-1739390193.html

https://ria.ru/20210702/bolnitsa-1739569785.html

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россия, ивановский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), иваново, происшествия