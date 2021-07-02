https://ria.ru/20210702/sud-1739596423.html
Братья, обвиняемые в двойном убийстве в Новой Москве, пойдут под суд
Братья, обвиняемые в двойном убийстве в Новой Москве, пойдут под суд - РИА Новости, 02.07.2021
Братья, обвиняемые в двойном убийстве в Новой Москве, пойдут под суд
Братья, обвиняемые в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве, пойдут под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:30
2021-07-02T14:30
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Братья, обвиняемые в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве, пойдут под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение двум мужчинам, подозреваемым в двойном убийстве на празднике в Новой Москве.В сообщении отмечается, что завершено расследование дела в отношении двух братьев 32-х и 34-х лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Пособничество в убийстве и убийство двух лиц", "Хулиганство" и "Незаконный оборот оружия".По данным следствия, вечером 22 января во время праздничного мероприятия в Новой Москве между гостями произошёл конфликт, в ходе которого один из гостей несколько раз выстрелил в жениха и его брата, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений оба мужчины скончались на месте.В сообщении поясняется, что подозреваемый был задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив, что у него произошел конфликт с потерпевшими на почве личных неприязненных отношений. После этого он позвонил брату, сообщил о намерении совершить убийство потерпевших и попросил предоставить ему оружие, что и было сделано родственником.Добавляется, что следователем в ходе осмотра мобильного телефона 32-летнего обвиняемого было установлено иное преступление, совершенное им в 2018 году и долгое время остававшееся не раскрытым. Тогда, в июле 2018 года, мужчина, передвигаясь на своем автомобиле по территории Новой Москвы, используя охолощенный автомат, произвел несколько выстрелов в воздух. Обвиняемый полностью признал свою вину по данному эпизоду."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20210124/svadba-1594330322.html
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россия, новая москва, москва, происшествия
Братья, обвиняемые в двойном убийстве в Новой Москве, пойдут под суд
Братья, обвиняемые в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве, пойдут под суд
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Братья, обвиняемые в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве
, пойдут под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России
по Москве Юлия Иванова
.
Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение двум мужчинам, подозреваемым в двойном убийстве на празднике в Новой Москве.
В сообщении отмечается, что завершено расследование дела в отношении двух братьев 32-х и 34-х лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Пособничество в убийстве и убийство двух лиц", "Хулиганство" и "Незаконный оборот оружия".
По данным следствия, вечером 22 января во время праздничного мероприятия в Новой Москве между гостями произошёл конфликт, в ходе которого один из гостей несколько раз выстрелил в жениха и его брата, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений оба мужчины скончались на месте.
В сообщении поясняется, что подозреваемый был задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив, что у него произошел конфликт с потерпевшими на почве личных неприязненных отношений. После этого он позвонил брату, сообщил о намерении совершить убийство потерпевших и попросил предоставить ему оружие, что и было сделано родственником.
Добавляется, что следователем в ходе осмотра мобильного телефона 32-летнего обвиняемого было установлено иное преступление, совершенное им в 2018 году и долгое время остававшееся не раскрытым. Тогда, в июле 2018 года, мужчина, передвигаясь на своем автомобиле по территории Новой Москвы, используя охолощенный автомат, произвел несколько выстрелов в воздух. Обвиняемый полностью признал свою вину по данному эпизоду.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.