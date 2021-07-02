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Суд оштрафовал старшину Балтфлота за взятки со срочников
Суд оштрафовал старшину Балтфлота за взятки со срочников - РИА Новости, 02.07.2021
Суд оштрафовал старшину Балтфлота за взятки со срочников
Балтийский гарнизонный военный суд в Калининградской области назначил старшине запаса штраф в 550 тысяч рублей за получение взяток со срочников за то, чтобы они РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:17
2021-07-02T12:17
россия
балтийский флот вмф россии
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Балтийский гарнизонный военный суд в Калининградской области назначил старшине запаса штраф в 550 тысяч рублей за получение взяток со срочников за то, чтобы они могли уволиться в запас раньше положенного срока, сообщило главное военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.Установлено, что старшина Максим Сковернюк занимался подготовкой проектов приказов командира части по личному составу. Зная о том, что в связи с истечением срока службы восемь военнослужащих по призыву подлежат увольнению в запас, он предложил им за вознаграждение уехать домой на 5-10 дней раньше.За свои услуги старшина с февраля по апрель 2020 года получил от военнослужащих в общей сложности 39 тысяч рублей. Еще 2 тысячи рублей Сковернюк попытался получить с призывника, которому пообещал "присвоить" воинское звание "старшина 2 статьи" путем необоснованного включения его в соответствующий приказ командира части."Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Балтийскому гарнизону, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику строевого отделения войсковой части 87543 главному старшине запаса Максиму Сковернюку... Учитывая смягчающие обстоятельства, Балтийский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд признал старшину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 2912 (мелкое взяточничество), частью 3 статьи 290 (получение взятки за незаконные действия) и частью 3 статьи 30 – части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).В ведомстве добавили, что действия старшины стали известны представителям органов безопасности в войсках, ни одно из указанных обещаний не было доведено до конца.
https://ria.ru/20210701/simulyatsiya-1739387523.html
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россия, балтийский флот вмф россии, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия
Суд оштрафовал старшину Балтфлота за взятки со срочников
12:17 02.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд оштрафовал старшину Балтфлота Максима Сковернюка на 550 тысяч рублей за взятки со срочников

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КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Балтийский гарнизонный военный суд в Калининградской области назначил старшине запаса штраф в 550 тысяч рублей за получение взяток со срочников за то, чтобы они могли уволиться в запас раньше положенного срока, сообщило главное военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.
Установлено, что старшина Максим Сковернюк занимался подготовкой проектов приказов командира части по личному составу. Зная о том, что в связи с истечением срока службы восемь военнослужащих по призыву подлежат увольнению в запас, он предложил им за вознаграждение уехать домой на 5-10 дней раньше.
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За свои услуги старшина с февраля по апрель 2020 года получил от военнослужащих в общей сложности 39 тысяч рублей. Еще 2 тысячи рублей Сковернюк попытался получить с призывника, которому пообещал "присвоить" воинское звание "старшина 2 статьи" путем необоснованного включения его в соответствующий приказ командира части.
"Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Балтийскому гарнизону, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику строевого отделения войсковой части 87543 главному старшине запаса Максиму Сковернюку... Учитывая смягчающие обстоятельства, Балтийский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал старшину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 2912 (мелкое взяточничество), частью 3 статьи 290 (получение взятки за незаконные действия) и частью 3 статьи 30 – части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
В ведомстве добавили, что действия старшины стали известны представителям органов безопасности в войсках, ни одно из указанных обещаний не было доведено до конца.
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