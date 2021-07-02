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В Тюмени будут судить мужчину, который пьяным задавил девочку и уехал
В Тюмени будут судить мужчину, который пьяным задавил девочку и уехал - РИА Новости, 02.07.2021
В Тюмени будут судить мужчину, который пьяным задавил девочку и уехал
Мужчина, который пьяным задавил семилетнюю девочку в Тюмени и покинул место ДТП, предстанет перед судом, информирует СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:38
2021-07-02T10:38
россия
авто
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина, который пьяным задавил семилетнюю девочку в Тюмени и покинул место ДТП, предстанет перед судом, информирует СК РФ.Ранее сообщалось, что вечером 17 февраля на улице Избышева в Тюмени 50-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил 7-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице. Водитель был пьян, вскоре его задержали, а затем и арестовали."Он обвиняется в совершении преступления... "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится на сайте СК.Отмечается, что мужчина признал вину в полном объеме.
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россия, авто, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия
В Тюмени будут судить мужчину, который пьяным задавил девочку и уехал
10:38 02.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тюменец, пьяным задавивший девочку и уехавший с места ДТП, предстанет перед судом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина, который пьяным задавил семилетнюю девочку в Тюмени и покинул место ДТП, предстанет перед судом, информирует СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 17 февраля на улице Избышева в Тюмени 50-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил 7-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице. Водитель был пьян, вскоре его задержали, а затем и арестовали.
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"Он обвиняется в совершении преступления... "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится на сайте СК.
Отмечается, что мужчина признал вину в полном объеме.
 
РоссияАвтоСледственный комитет России (СК РФ)ТюменьПроисшествия
 
 
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