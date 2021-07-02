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В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника
В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника - РИА Новости, 02.07.2021
В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника
Шестнадцатилетняя жительница Братского района Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце, судом отправлена под арест на два месяца, сообщает СУ СК РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:17
2021-07-02T08:17
2021-07-02T17:04
россия
братск
братский район
происшествия
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ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Братского района Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце, судом отправлена под арест на два месяца, сообщает СУ СК России по региону.В Братске 16-летняя девочка во время ссоры с 14-летним школьником ударила его ножом. Мальчик скончался в скорой помощи. С места преступления подозреваемая скрылась и позднее была задержана правоохранителями. Ей предъявлено обвинение в убийстве.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела девочки, обвиняемой в убийстве подростка в Иркутске, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России также поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Братского района Иркутской области, обвиняемой в совершении убийства подростка", — говорится в сообщении.Известно, что девочка проживает в поселке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, где, кроме нее, растут еще четверо детей. Окончила девять классов, училась в техникуме, но, по заявлению матери, забрала документы. В 11 лет она за нанесение побоев была поставлена на учет в полиции. В 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
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россия, братск, братский район, происшествия
В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника
08:17 02.07.2021 (обновлено: 17:04 02.07.2021)
Суд арестовал шестнадцатилетнюю жительницу Иркутской области, зарезавшую школьника
ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости.
Шестнадцатилетняя жительница Братского района
Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце, судом отправлена под арест на два месяца, сообщает СУ СК России
по региону.
В Братске
16-летняя девочка во время ссоры с 14-летним школьником ударила его ножом. Мальчик скончался в скорой помощи. С места преступления подозреваемая скрылась и позднее была задержана правоохранителями. Ей предъявлено обвинение в убийстве.
"Братский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на два месяца", — говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела девочки, обвиняемой в убийстве подростка в Иркутске, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России также поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Братского района Иркутской области, обвиняемой в совершении убийства подростка", — говорится в сообщении.
Известно, что девочка проживает в поселке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, где, кроме нее, растут еще четверо детей. Окончила девять классов, училась в техникуме, но, по заявлению матери, забрала документы. В 11 лет она за нанесение побоев была поставлена на учет в полиции. В 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу.