https://ria.ru/20210702/sud-1739523590.html

В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника

В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника - РИА Новости, 02.07.2021

В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника

Шестнадцатилетняя жительница Братского района Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце, судом отправлена под арест на два месяца, сообщает СУ СК РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:17

2021-07-02T08:17

2021-07-02T17:04

россия

братск

братский район

происшествия

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ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Братского района Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце, судом отправлена под арест на два месяца, сообщает СУ СК России по региону.В Братске 16-летняя девочка во время ссоры с 14-летним школьником ударила его ножом. Мальчик скончался в скорой помощи. С места преступления подозреваемая скрылась и позднее была задержана правоохранителями. Ей предъявлено обвинение в убийстве.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела девочки, обвиняемой в убийстве подростка в Иркутске, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России также поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Братского района Иркутской области, обвиняемой в совершении убийства подростка", — говорится в сообщении.Известно, что девочка проживает в поселке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, где, кроме нее, растут еще четверо детей. Окончила девять классов, училась в техникуме, но, по заявлению матери, забрала документы. В 11 лет она за нанесение побоев была поставлена на учет в полиции. В 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

https://ria.ru/20210622/lager-1738051851.html

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братск

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россия, братск, братский район, происшествия