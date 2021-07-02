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В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса
Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:54
2021-07-02T19:54
2021-07-02T20:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Чиновник отметил, что этот штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах. Гебрейесус подчеркнул, что эта разновидность инфекции очень опасна и продолжает мутировать. Он добавил, что системе здравоохранения следует отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции зараженных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения. Кроме того, Гебрейесус призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами, а также ускорить вакцинацию. Индийский вариант коронавируса (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса
19:54 02.07.2021 (обновлено: 20:13 02.07.2021)
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге
генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Чиновник отметил, что этот штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах. Гебрейесус подчеркнул, что эта разновидность инфекции очень опасна и продолжает мутировать.
"В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии", — сказал глава ВОЗ
.
Он добавил, что системе здравоохранения следует отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции зараженных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.
Кроме того, Гебрейесус призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами, а также ускорить вакцинацию.
"Это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19, спасти жизни, стимулировать подлинно глобальное восстановление экономики и предотвратить усиление новых опасных вариантов коронавируса", — заключил он.
Индийский вариант коронавируса (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".