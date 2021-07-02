https://ria.ru/20210702/stadiya-1739679604.html

В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса

Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:54

2021-07-02T19:54

2021-07-02T20:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Чиновник отметил, что этот штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах. Гебрейесус подчеркнул, что эта разновидность инфекции очень опасна и продолжает мутировать. Он добавил, что системе здравоохранения следует отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции зараженных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения. Кроме того, Гебрейесус призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами, а также ускорить вакцинацию. Индийский вариант коронавируса (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739049618.html

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире