Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/stadiya-1739679604.html
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса
Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:54
2021-07-02T20:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592009_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5c00538bfeb2fc4def4b2c3e190cbc10.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Чиновник отметил, что этот штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах. Гебрейесус подчеркнул, что эта разновидность инфекции очень опасна и продолжает мутировать. Он добавил, что системе здравоохранения следует отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции зараженных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения. Кроме того, Гебрейесус призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами, а также ускорить вакцинацию. Индийский вариант коронавируса (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739049618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592009_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ccd589a681ba2c11c1ce941c638bfe11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса
19:54 02.07.2021 (обновлено: 20:13 02.07.2021)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Чиновник отметил, что этот штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах. Гебрейесус подчеркнул, что эта разновидность инфекции очень опасна и продолжает мутировать.
"В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии", — сказал глава ВОЗ.
Он добавил, что системе здравоохранения следует отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции зараженных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:26Распространение коронавируса
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
Кроме того, Гебрейесус призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами, а также ускорить вакцинацию.
"Это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19, спасти жизни, стимулировать подлинно глобальное восстановление экономики и предотвратить усиление новых опасных вариантов коронавируса", — заключил он.
Индийский вариант коронавируса (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 14:25Распространение коронавируса
Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14В Японии оползень разрушил десять домов, не менее 20 человек пострадали
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния